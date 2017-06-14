История семьи Мартенс известна многим. С легкой руки газетчиков его окрестили «секс-беженцем». И теперь это определение, можно сказать, прилипло к нему, не отмоешь. Сегодня он находится в Ставрополе.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Дом, в котором предложено жильё семье Евгения Мартенса Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе по приглашению Владимира Полубояренко (слева) Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс и Владимир Полубояренко Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс сажает картошку в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс сажает картошку в Ставрополе

А история такая. У Мартенсов десять детей. Это уже само по себе необычно для Германии, отметил глава семейства Евгений Мартенс в беседе с корреспондентом «СП». И отношение общества в связи с этим неоднозначное. Но главный вопрос не в этом даже. Мартенс категорически не согласен с системой сексуального воспитания в Германии. Так называемую сексуальную идентичность детям прививают начиная с детсадовского возраста. Такой подход Евгений оценивает как безнравственный. А если ребенок отказывается посещать занятия, родителей штрафуют. Это главная причина, которая привела его к решению уже во второй раз сделать попытку переехать в Россию, где он когда-то родился.

Первая попытка оказалась неудачной. В поселке Кыштовка Новосибирской области, где он поселился с семьей, были, мягко говоря, условия далеко не совместимые с понятием комфорта. Пришлось вернуться в Северную Вестфалию, где сегодня находятся его жена и дети.

В Ставрополь глава семейства, как поясняет сам, прибыл «на разведку», чтобы на месте определиться, можно ли здесь жить и прокормить детей. Приехал Евгений Мартенс по приглашению ставропольского пенсионера Владимира Полубояренко, который в Ставрополе известен как человек, активно занимающийся правозащитной деятельностью. Дом, в котором В. Полубояренко предлагает поселиться семье Мартенс, пустует уже много лет. Слишком велик для него с женой. Для себя он построил на том же участке домик поменьше.

В. Полубояренко помог уладить разного рода формальности для того, чтобы сделать возможным приезд Евгения в Ставрополь, организовал прессу и пышную встречу на перроне железнодорожного вокзала Ставрополя.

Когда мы приехали к Полубояренко домой, Евгений Мартенс сажал картошку на приусадебном участке, что и запечатлел наш фотокорреспондент. Гость оказался общительным и рассказал свою историю подробно. Поэтому продолжение следует.