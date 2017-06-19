Евгений Мартенс, история которого обошла страницы многих зарубежных и отечественных СМИ, неделю провел в Ставрополе, чтобы осмотреться и решить, может ли он привезти сюда семью из Германии. На днях он отправился в обратный путь – к жене и детям.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Дом, в котором предложено жильё семье Евгения Мартенса Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс и Владимир Полубояренко Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс в гостях у Владимира Полубояренко

Попытка номер один

Как уже сообщала «СП» (в номере за 16 июня), предыстория следующая. К главе семейства Мартенс с легкой руки журналистов прилипло определение «секс-беженец», поскольку Евгений категорически не согласен с системой сексуального воспитания в немецкой школе и против такого обучения для своих детей. Это и есть одна из главных причин его желания жить в России.

Первая попытка переезда оказалась неудачной. В поселке Кыштовка Новосибирской области в непростых бытовых условиях семья Мартенс продержалась чуть больше двух месяцев и в феврале 2017 года вернулась в Германию. В соцсетях бурно обсуждали эту тему. Главной версией столь поспешного отъезда называлась суровая сибирская зима.

Условия действительно были крайне не подходящие для семьи, в которой растет десять детей, подтвердил Евгений Мартенс. Хотя были и другие причины. Администрация области без особого понимания отнеслась к желанию 40-летнего многодетного отца заняться фермерством на сибирской земле. Словом, приняли беженцев из Германии не очень гостеприимно. Был и еще один момент, подтолкнувший Мартенсов к бегству. Как сообщил новосибирский портал VN.ru, случилось это после нескольких визитов участкового. Когда одна из дочерей Мартенсов при падении сломала ключицу, врачи сообщили об этом в полицию. Родители запаниковали, испугавшись, что у них могут отнять ребенка. А подобных страхов от ювенальной юстиции Мартенсы натерпелись еще в Германии. Там повод мог быть и более безобидный.

Всемогущий Интернет

В Ставрополь Евгений Мартенс приехал по приглашению пенсионера Владимира Полубояренко, который в краевой столице известен как человек, занимающийся в том числе и правозащитной деятельностью. Дом, в котором В. Полубояренко предложил поселиться Мартенсам, пустует уже несколько лет. Для себя и жены он построил домик поменьше на том же участке. А «свободное» трехэтажное строение с мансардой зимой, соответственно, не отапливается и ветшает. Площадь в 500 квадратных метров позволит разместиться с комфортом. И не только семье Мартенс. Как пояснил сам В. Полубояренко, еще несколько семей немцев русского происхождения изъявили желание приехать в южный город Ставрополь. Сам Е. Мартенс не возражает против такого соседства. Его семье хватит и нескольких комнат для комфортной жизни. Если здесь поселятся друзья по несчастью, которых также не устраивает по разным причинам жизнь в Германии, объединив усилия, проще будет строить жизнь.

Когда наша редакционная бригада приехала в дом В. Полубояренко, чтобы пообщаться с Евгением Мартенсом, настроение у того было хорошее. Заметно было, что ему здесь нравится. Дом находится в зеленой зоне Ставрополя, воздух чистейший, есть участок, на котором наш бывший соотечественник уже начал сажать картошку. И даже огромных размеров среднеазиатская овчарка Бася сразу признала Евгения за своего – между ними установился доверительный контакт.

И встретили его на Ставрополье весьма тепло, даже с помпой. На железнодорожном вокзале, куда он прибыл, были и казаки, и хлеб-соль, и рюмка водки, поднесенная гостю, из которой тот, впрочем, только чуть отпил.

Евгений родился в Казахстане времен СССР. Когда ему было пять месяцев, семья переехала в Омскую область, где он рос до 14 лет. На волне 90-х, когда русскоязычные немцы начали массово переселяться в Германию, его родители приняли аналогичное решение. И вот новая ситуация, когда стоит проблема выбора, от которого многое в его жизни будет зависеть.

– В материальном плане все нормально в Германии, жаловаться не на что, и пособие на детей получали весьма приличное. А вот что касается морали, то там культивируются совсем иные, чем в России, ценности, – говорит Евгений о наболевшем. – У меня семеро детей уже школьники. И я вижу, какие загруженные они возвращаются после учебы домой. В Северной Вестфалии (одна из земель ФРГ) осуществляется эксперимент в сфере образования – каждый год новая программа. Учителя не успевают перестроиться... Что касается основ сексуального воспитания, то есть своя программа даже для детского сада. Я ходил на так называемый информационный вечер, где родителей инструктировали, как поддерживать детей начиная с первого года жизни в плане сексуального воспитания. Идеология в двух словах такова: каждый ребенок имеет право на сексуальность, каждый ребенок рассматривается как сексуальный объект.

– Звучит двусмысленно. Так и до защиты педофилии можно договориться.

– Собственно, это сексуальное меньшинство, как именуют здесь педофилов, и стоит за подобными методиками. Я много изучал этот вопрос. С 70-80-х годов прошлого века появились в Европе, Германия не исключение, организации, защищающие сексуальные меньшинства, к которым, что особенно страшно, причисляют не только геев, лесбиянок, но и педофилов. Дело в том, что у нашей семьи свое представление о воспитании детей. И тем не менее отстоять право на освобождение детей от «секс-просвета» мы не можем. Несмотря на то что высшей европейской ценностью провозглашена свобода личности.

Когда старшая дочь отказалась идти на такой урок, родителей несколько раз штрафовали. И один день вместе с женой Луизой Евгений даже провел в «кутузке». Такое навязывание предмета, да еще с раннего возраста, он считает безнравственным.

Говорить на эту тему Мартенс может много – накипело.

Отъезд из Сибири он комментирует просто:

– Большую часть вины за отъезд я беру на себя. Неправильно выбрал место жительства, недостаточно времени уделил подготовке, прежде чем срывать семью с места. На этот раз я намерен более взвешенно подойти к принятию решения. Тщательно взвесить все «за» и «против».

А о том, что намерения и в первый раз были серьезные, подтверждает тот факт, что дом, в котором жили в Германии, Мартенсы продали: значит, назад не собирались.

– Мне очень понравилось в Ставрополе. Люди здесь душевные. По крайней мере, пока я видел только таких. И Владимиру Михайловичу Полубояренко отдельное спасибо за приглашение. И за то, что взял кредит, чтобы вернуть администрации Новосибирской области 150 тысяч рублей подъемных, которые нам были выплачены как участникам программы переселения в Россию соотечественников. По этой причине прокуратура пыталась обвинить нас в мошенничестве. Однако никакого злого умысла не было. Владимир это понял и помог. Долг я ему уже вернул.

Познакомил гостя и хозяина всемогущий Интернет.

Между двумя цивилизациями

– Полубояренко нашел о нас информацию в соцсетях и был удивлен, сколько грязи стали лить на нашу семью, – уточнил гость. – Немецкие СМИ увидели в нашем решении политический аспект и не преминули этим воспользоваться. В местной газете на русском языке в Северной Вестфалии нас высмеивали просто за то, что в семье так много детей, называли асоциальной семьей. Но у нас все нормально. Живем мы дружно. Верим в Христа. И никакие мы не баптисты, как о нас пишут.

Кстати, во время пребывания в краевой столице Евгений Мартенс был принят в Ставропольской епархии, где ему обещали поддержку. Среди тех, кто готов помочь, уполномоченный по правам человека СК Алексей Селюков. О приезде Мартенса в Ставрополь знают и краевая, и городская власть.

Когда был опубликован первый небольшой материал о пребывании «секс-беженца» в краевой столице, мне позвонили несколько горожан, которые выразили соотечественнику из Германии слова поддержки и высказали желание оказать посильную материальную помощь многодетной семье. Несмотря на то, что сами люди не богатые. Это с лучшей стороны характеризует жителей нашего южного города. Один из собеседников сказал, что Россия – это и не Европа, и не Азия, мы находимся между двумя цивилизациями. И вряд ли в ближайшее время это изменится. Учить с детского сада сексуальной культуре – это, по его мнению, точно лишнее.

Жена Мартенса Луиза не на сто процентов разделяет решимость Евгения. Однако в семье давно договорились быть вместе, что бы ни случилось. При этом супруга согласна, что ситуация с воспитанием детей выходит из-под контроля.

Когда по телефону В. Полубояренко сообщил собеседнику, что Евгений уезжает домой, Мартенс возразил:

– Не домой, к семье, а родина моя здесь, в России.

А пока Владимир Полубояренко затевает ремонт в доме, чтобы подготовиться к приезду семьи Мартенс.

В состоянии аффекта

Владимир Полубояренко, умеющий организовать шум по серьезному поводу и без особого повода, безусловно, большой мастер самопиара, так что трудно найти в Ставрополе человека, который о нем совсем ничего не слышал бы, комментирует ситуацию со свойственной ему прямотой:

– Я был в состоянии аффекта, когда узнал подробности о семье Мартенс. Не понимаю, почему не отнестись с уважением к стремлению воспитывать детей так, как он это сам видит. Ведь самое интересное, что недовольные его поступком нашлись и в России, и в Германии. Не все политики понимают, что мы сегодня делаем большое дело, выступая, по сути, в роли народных дипломатов. А что касается дома, который я готов предоставить Мартенсу в безвозмездное пользование, то есть у меня и свой корыстный интерес: люди здесь будут жить, ухаживать за ним, сохранять, а то еще год-другой простоит пустой – и вовсе развалится. А продать я его не могу, слишком больших денег стоит, никто не дает. Когда строил, деньги были, однако дефолт 1998 года миллионы «растворил», и сегодня доход не так велик, чтобы даже содержание этого огромного дома оплачивать.

На вопрос, почему приют предоставляет немецкой семье, ведь достаточно в городе и русских многодетных семей, нуждающихся в помощи, отвечает просто: его устраивает, что семья религиозная, добропорядочная и непьющая. Кроме того, следует помнить, что Мартенс рожден в СССР. «И вообще, мой дом – кого хочу, того и приглашаю», – заявил Полубояренко.

Исход

О бедственном положении семьи Мартенс немало подробностей в свое время сообщил Владимиру Полубояренко известный в Европе правозащитник Гарри Мюррей, с которым корреспонденту «СП» удалось связаться по телефону.

Правозащитник отметил, что отъезд русских и русскоязычных немцев из Германии в последнее время становится чуть ли не массовым явлением: по некоторым данным, страну покидает ежегодно 3-4 тысячи человек. И семья Мартенс – только подтверждение общей тенденции.

По его оценке, основная причина кроется в том, что меняется политическая ситуация в самой Германии, в частности, повышается градус русофобии. «Русские уезжают не от экономики и финансов, не от ностальгии. Общество их не принимает. Я осознаю ответственность за то, что говорю, – сказал он. – Серьезным звонком для меня стало издание книги Адольфа Гитлера «Майн кампф», тираж которой разошелся по рукам в мгновение ока. Этот «бестселлер» даже, по моим данным, собираются сделать обязательным для курса школьной программы».

По оценке Г. Мюррея, немецкая сказка, которую нарисовали в России в 90-е и нулевые годы, постепенно разваливается. Государство все больше становится тоталитарным. А русских здесь якобы не считают за людей.

Правозащитник опасается за нашего героя, Евгения Мартенса, как бы не случилось преследований в связи с его новым намерением переехать в Россию, которое, правда, пока еще не окончательно оформилось.

Сам Евгений, об этом он говорил во время нашей беседы, надеется, что в его отсутствие семье ничего не угрожает, в частности, со стороны ювенальной юстиции, благодаря тому, что проблеме уже придана широкая гласность.

Политика политикой. А судьба человека всегда важнее. Главное, чтобы это понимание было и у германской стороны, и у российской, объявившей программу возвращения соотечественников домой.

Интрига сохраняется. Приедут ли Мартенсы в Ставрополь на постоянное место жительства? Поживем – увидим.