Ставрополь оказался в центре внимания не только российских СМИ, но и зарубежных.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс сажает картошку в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс сажает картошку в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс и Владимир Полубояренко Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартинс в гостях у Владимира Полубояренко

Все СМИ пишут о многодетной семье Мартинс из Германии, которая решила, возможно, поселиться в Ставрополе. Глава семейства, приехавший «на разведку», сказал, что пока думает. Но, похоже, что ему у нас понравилось. Корреспонденты «СП» застали его за посадкой картошки на участке возле дома, куда его пригласил ставропольский пенсионер Владимир Полубояренко.

Не все знают, что такое «секс-беженец». Сам Е. Мартинс, не размышляющий ни о каких штампах, пояснил, что, несмотря на главный лозунг Старого Света о свободе личности, ему навязывали нравственные ценности, которые он не приемлет.

А у « Ставропольской правды» есть эксклюзивное интервью с Е. Мартинсом и В. Полубояренко, которое будет опубликовано позже.