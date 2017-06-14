Как уже сообщалось в предыдущем номере нашей газеты, в городе Георгиевске отпраздновали пятилетие образования Георгиевской епархии. Получился большой и светлый праздник. Божественную литургию возглавили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.

Фото: Анастасия МАРЬИНА Дарохранительницы в подарок от Андрея Кухаря. Фото: Анастасия МАРЬИНА Фото: Анастасия МАРЬИНА Фото: Анастасия МАРЬИНА Фото: Анастасия МАРЬИНА

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Епархия была образована решением Священного синода Русской православной церкви от 7 июня 2012 года путем выделения из состава Ставропольской епархии и включена в состав Ставропольской митрополии.

Она объединяет приходы Александровского, Арзгирского, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Советского и Степновского районов. Возглавил епархию игумен Гедеон, которого в декабря того же 2012 года в Казанском соборе Ставрополя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел в сан епископа.

Георгиевская епархия объединяет 100 православных приходов, в которых служат около 80 священников. За пять лет завершено строительство девяти храмов и часовен, продолжается строительство еще пятнадцати. Первого сентября 2015 года в городе Буденновске открылась православная начальная школа имени Сергия Радонежского, оснащенная в соответствии с государственными стандартами по программе «Школа России», где сегодня обучаются 22 ученика, а рассчитана она на 72 человека. В городах Георгиевске, Зеленокумске, Буденновске и селе Прасковея действуют миссионерские духовно-просветительские центры.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО ХОДАТАЙСТВО

Нынешние торжества, кстати, тоже проходят в новопостроенном кафедральном Георгиевском соборе. Еще в 1990 году верующие написали ходатайство о строительстве храма-памятника в честь всех воинов, сражавшихся на полях сражений, начиная со дня основания города-крепости Георгиевска в 1777 году. Для осуществления проекта был выделен земельный участок под строительство храма-памятника и мемориального парка на месте старого кладбища, которое образовалось в начале ХХ века и захоронения на котором производились вплоть до конца 1960-х годов, после чего оно было закрыто. Но экономические трудности 90-х надолго затормозили работы. Старое кладбище превратилось в заросший пустырь, многие жители перенесли останки своих близких на новое место. Летом 2001-го начались работы по обустройству котлована под фундамент собора. Когда часть территории была расчищена от поросли кустарника, а металлические ограды и могильные кресты убраны, начались земляные работы.

ОТ СОЛЖЕНИЦЫНА И БАБЫ ВЕРЫ

Строительство Георгиевского собора с самого начала велось исключительно на пожертвования различных благодетелей. На первоначальном этапе их сбор, накопление и освоение осуществляли благотворительный фонд и попечительский совет. В состав попечительского совета были приглашены знаменитые на всю страну земляки: писатели Александр Солженицын, на пожертвование которого было приобретено 100 тысяч штук кирпича, и Сергей Михалков, дочь маршала Георгия Жукова, актер Георгий Жжёнов. За десять лет строительства в журнал учета поступивших пожертвований были занесены сотни фамилий, десятки названий предприятий и организаций. Многие жертвовали анонимно, опуская деньги в так называемую строительную кружку в храме. Кто-то приносил свои сбережения, подчас немалые, завернутыми в бумажку с надписью: «На собор» и с указанием одного только имени. В журнале есть такие записи: «баба Вера – 20 тыс. руб.». Были и такие, кто из года в год присылал почтовыми переводами на строительство собора по 30, 50, 100 рублей. Все эти средства словно маленькие ручейки слились в одну реку и позволили возвести красивый и просторный храм – вмещает он более двух тысяч человек, высота культового сооружения 43 метра.

Явно удовлетворен проделанными трудами и владыка Гедеон:

– Если человек входит в храм и ему комфортно здесь молиться, значит, мы выполнили свою работу.

РАДИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

В рамках праздника состоялась презентация книги, изданной по случаю пятилетия создания епархии. Епископ Гедеон представил собравшимся священникам и мирянам уникальное издание и вкратце рассказал о его содержании и структуре. Коллектив авторов-составителей помимо общей информации о существующих сегодня благочиннических округах, церковных объектах, духовенстве и почитаемых святынях рассказал о наиболее значимых епархиальных событиях последних лет. Значительную часть книги составляют очерки исторического характера, повествующие о том, как протекала церковная жизнь на территории современной Георгиевской епархии с XIX века по настоящее время. Издание рассчитано на историков, краеведов и вообще на широкий круг читателей. В книге много полезных и интересных сведений.

Владыка вручил первые экземпляры книги с автографом присутствовавшим на презентации членам редакционной коллегии – секретарю епархиального управления протоиерею Анатолию Маршалкину, руководителю епархиального информационно-издательского отдела иерею Владимиру Шалманову и специалистам этого отдела Михаилу Гладковскому и Виктору Коряеву.

К МАТУШКЕ ЕВГЕНИИ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ

Думается, читателям будет интересна история о том, как жила, предвидела и помогала людям здешняя монахиня Евгения Котлярова. Родом она из села Рагули, о родных ничего не известно. Однажды на инокиню, отправившуюся в путь в другой монастырь, напал разбойник, стал бить ее, колоть ножом, перерезал жилы на ногах – семьдесят ранений, в том числе и в голову. Конечно же, у нее не было шансов выжить, но случилось чудо, имя которому – Божий промысел. Подобрали ее почти бездыханную и выходили добрые люди. Говорят, раны затягивались на удивление быстро. Через какое-то время вернулась инокиня в монастырь, и стали с той поры замечать за ней необычные способности и знаки. То среди ночи озарял ее сходящий с небес неземной свет, то какие-то события предскажет. К блаженной старице за советом и молитвенной помощью шли люди не только из Георгиевска и окрестных сел, но и из других городов, весьма отдаленных. Она многим открывала волю Божию, иногда говорила открыто и прямо, а иногда «чудила». В этих ее поступках, порою достаточно странных, заключался сокровенный смысл. А еще она обещала помогать людям и после своей кончины. Сбылись эти слова: ее могилка – одна из немногих уцелевших, находится она в нескольких десятках метров от нового храма. На месте захоронения сооружена небольшая открытая часовня, и сюда каждый день приходят люди – и местные, и приезжие.

Историю инокини Евгении со слов знавших ее людей записал в конце 90-х годов священник Владимир Сорочинский. Сейчас ради исторической памяти кроме книг и брошюр, журнала «Георгиевский епархиальный вестник» епархия публикует все новости на собственном сайте. Руководит журналистами-священниками Владимир Шалманов.

С ПОМОЩЬЮ МЕЦЕНАТОВ

Не секрет, что епархия существует и развивается за счет прихожан и меценатов. Благотворителей здесь немало – их десятки: это и местные предприниматели, и жители других городов Ставрополья, есть благодетели и из Москвы. В числе тех, кто долгие годы поддерживает православные храмы, индивидуальный предприниматель из города Ипатово председатель Ассоциации организаций агропромышленного комплекса «АгроСоюзЦентр» Андрей Кухарь. Вот и на день рождения епархии он приехал не с пустыми руками: загодя заказал мастерам из города Софрино золоченые дарохранительницы для трех престолов. Предметы эти – удивительной красоты, выполнены они в форме храма. Дарохранительница – это сосуд, в котором хранятся запасные Святые Дары. Она находится на престоле храма и является великой святыней, а прикасаться к ней имеют право только лица, облеченные священным саном. В православных храмах дарохранительница является одним из предметов, на которых фокусируется внимание прихожан, взирающих через Царские врата в алтарь.

Но, как оказалось, и самого бизнесмена тоже ждал приятный сюрприз: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон вручил ему епархиальную медаль Святого великомученика Георгия Победоносца второй степени.

ХРАМ В ПОДАРОК

Старания ипатовского предпринимателя действительно заслуживают уважения. Почти полностью его заслуга – строительство храма-часовни в селе Каменная Балка в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. Строительство было произведено в невероятно короткие сроки: 19 августа 2015 года преосвященнейший Гедеон епископ Георгиевский и Прасковейский заложил первый камень в его основание, а уже 6 декабря на церковное здание установили купол. Не прошло и года, как 6 мая 2016 года в день празднования святого великомученика Георгия Победоносца двери нового храма распахнулись перед прихожанами. Таким образом, был сделан прекрасный подарок селянам ко дню Светлого Христова Воскресения.

Но и это еще не все. В прошлом году селу Арзгир исполнилось 140 лет. В этот юбилейный год одним из самых важных событий стало начало строительства православного храма на 1000 прихожан. Прошлой осенью епископ Гедеон совершил чин на основание нового храма. Закладной крест был установлен в отверстие в камне, который когда-то являлся частью старого здешнего храма. В кирпичную нишу владыка уложил капсулу с грамотой, свидетельствующей, что новый храм основан по его благословению 16 октября 2016 года при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле в честь Рождества Пресвятой Богородицы. После этого архиерей, руководители района, благодетели и духовенство заложили нишу раствором.

Площадь будущего храма составит 500 квадратных метров, высота – 38 метров, сметная стоимость проекта – более 70 миллионов рублей. Будет построена точная копия некогда разрушенного храма Рождества Пресвятой Богородицы, фотография которого сохранилась у жителей села. В архиве Санкт-Петербурга нашли его исторические документы с подробным описанием объекта. Примеру Андрея Кухаря последовали руководители АПК «Рассвет» Анатолий Кострицкий, АПК «Петропавловское» Сергей Фисенко, АПК «Грачёвское»- Сергей Фенев. Впрочем, внести свою лепту в новостройку может любой, кто пожелает содействовать благому делу. В знак благодарности благодетелям будут изготовлены памятные таблички – независимо от размера взноса. Это событие важно не только для жителей села и района, оно имеет огромное значение для всего Ставропольского края. Арзгир, расположенный на восточной границе региона, это своего рода форпост, а потому храм здесь необходим вдвойне. На момент закладки фундамента настоятелем будущего храма был иерей Анатолий Маршалкин, кстати, духовный наставник Андрея Кухаря. Вместе они выбирали место для храма и нашли, кажется, самое удобное. Недавно отец Анатолий получил значительное повышение по службе – ныне он протоиерей и секретарь епархиального управления.

ДУХОВНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ

Медаль Георгия Победоносца – далеко не единственная награда председателя Ассоциации организаций агропромышленного комплекса «АгроСоюзЦентр». Предприятие постоянно поддерживает не только церковь, но и помогает в различных других вопросах социальной жизни – школам, больницам, детским садам, способствует развитию спорта и пропаганде здорового общества. Андрей Кухарь считает, что бизнес должен ставить своей целью не только прибыль, но и духовность, порядочность, воспитание уважительного отношения к труду, коллективу, к земле, которая нас взрастила, которая кормит человека и дает ему право считать себя созидателем. И это свое убеждение ипатовский бизнесмен воплощает в конкретных делах ассоциации.