В субботу, 3 июня, в центре Ставрополя перекроют движение транспорта.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Администрация города приглашает жителей и гостей столицы края на праздник, посвященный Дню защиты детей. И предлагает принять участие в насыщенной программе.

В 10 часов на Крепостной горе откроется православная выставка-ярмарка «Град Креста», на площади Ленина – второй межрегиональный автомотофестиваль «Парковка». На улице Дзержинского покажут выступления по велоспорту и роллер-спорту.

Утром на бульваре генерала Ермолова стартуют городские турниры по шахматам и шашкам, а неподалеку начнет работу Фестиваль свободного творчества. Откроются выставки-продажи работ художников, нумизматов и коллекционеров. Здесь же выступят уличные музыканты и танцоры.

Музыкальные произведения в исполнении духового оркестра и городских творческих коллективов прозвучат в сквере у памятника М.Ю. Лермонтова, в Центральном парке и на балконе Дома офицеров. А с 18 до 20 часов на газоне около детской школы искусств №2 на Крепостной горе пройдет кинопросмотр под открытым небом.

Внимание авовладельцев обращают на то, что движение транспорта в этот день перекроют на улицах Дзержинского, Советской, Булкина и Суворова, а также на проспектах Октябрьской революции и Карла Маркса.