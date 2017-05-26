К 240-летию основания Азово-Моздокской оборонительной линии приурочили межрегиональный фестиваль-конкурс «Казачья сторона», который длился с 6 по 27 мая в Курском районе.

Фото: министерство культуры СК Фото: министерство культуры СК Фото: министерство культуры СК

Учредителем «Казачьей стороны» является министерство культуры Ставрополья, а среди организаторов Ставропольский краевой ДНТ, управление культуры администрации Курского муниципального района. Больше двухсот участников собралось на фестивале. Среди них: ансамбли казачьей песни, фольклорные коллективы, одиночные певцы. Историю основания Азово-Моздокской оборонительной линии, воинской доблести, подвигов казачества участникам доносили через искусство.

Собравшимся запомнились «Гулянье в казачьей станице», ярмарка декоративно-прикладного творчества, этнографическая выставка «Казачья старина», мастер-класс для руководителей фольклорных казачьих коллективов, экскурсия по Курскому району, заключительный гала-концерт. Его сценарий был основан на истории семьи Вороновых, через которую зрители узнали историю всего Терского казачества. Сцены дополняли старинные казачьи песни. Помимо представления, видеоролики о жизни внуков и правнуков казака Воронова демонстрировали на большом экране.

Закончился гала-концерт песней детского ансамбля «Хуторок» Новоселицкого района «Встань за веру русская земля», встреченная зрителями стоя.

Так как это не только фестиваль, но и конкурс, награды и подарки вручили победителям. За популяризацию духовно-нравственных и культурных традиций казаков диплом получил ансамбль казачьей песни «Веселы привалы» Ипатовского района, за сохранение духовно-нравственных и культурных традиций казаков – народный хор «Степные просторы» Курского района. А дипломами первой степени отметили пять творческих коллективов: хоровой коллектив «Млада Русь» Андроповского района, детский ансамбль казачьей песни «Хуторок» Новоселицкого района, народный ансамбль песни и танца «Колос» Александровского района, дуэт Альбина Дубейко и Анастасия Голодных Новоселицкого района. Альбина Дубейко получила и свой личный диплом I степени, сообщили в пресс-службе министерства культуры СК.