Фото: пресс-служба управления СКР по Ставропольскому краю Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ставрополе

29 марта после торжественной церемонии открытия второго слёта кадетов в гимназии № 24 Ставрополя председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором присутствовали также заместитель председателя СКР Борис Карнаухов, руководители Главного следственного управления Ставропольского края РФ по СКФО и следственных управлений субъектов округа.

Обсуждались ход и результаты расследования уголовных дел, находящихся в их производстве, руководители субъектов СКФО отчитались о работе в первом квартале.

А. Бастрыкин дал ряд конкретных поручений по работе следственных подразделений и совершенствовании деятельности по приоритетным направлениям, рассказала и. о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР С. Петренко.