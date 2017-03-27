На базе ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова прошло открытие II слета кадетов Следственного комитета РФ — отличников учебы и победителей олимпиад.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ II Всероссийский слёт кадетов Следственного комитета РФ в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ II Всероссийский слёт кадетов Следственного комитета РФ в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Александр Бастрыкин Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Андрей Джатдоев и Александр Бастрыкин Фото СУ Следственного комитета РФ по СК Открытие слёта кадетов Следственного комитета РФ в Ставрополе Фото СУ Следственного комитета РФ по СК II Всероссийский слёт кадетов Следственного комитета РФ в Ставрополе

Первое аналогичное мероприятие состоялось год назад на базе Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского в Москве. Здесь ребята имели возможность познакомиться друг с другом, а их воспитатели поделились передовым опытом.

В Ставрополе собрались кадеты из 10 городов России, в которых существуют общеобразовательные организации с профильными кадетскими классами, выпускники которых ориентированы на дальнейшую службу в Следственном комитете РФ. Это Иркутск и Мурманск, Химки и Кемерово, Севастополь и Санкт-Петербург, Вологда и Новосибирск, Москва и Ставрополь.

В тожественной церемонии открытия слета участвовали специально прилетевшие на мероприятие из столицы: председатель Следственного комитета РФ генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин и депутат Госдумы РФ, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева.

А. Бастрыкин обозначил необходимость системного развития кадетского образования в нашей стране как одну из приоритетных задач воспитания знающего, дисциплинированного и ответственного за судьбу Отчизны гражданина.

– России нужны люди, которые именем закона честно и бескорыстно будут оберегать ее национальную безопасность, отважно защищать граждан от любых преступных посягательств, — подчеркнул А. Бастрыкин.

За четыре дня слета кадеты обменяются опытом, приобретенным за год, поучаствуют в командных эстафетах, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте, поучаствуют в работе на образовательных тематических площадках, которые для них проведут депутаты Государственной Думы.

Ну и конечно, для кадетов будет организована большая культурно-досуговая программа, где предусмотрено знакомство с различными достопримечательностями нашего края.