Первое аналогичное мероприятие состоялось год назад на базе Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского в Москве. Здесь ребята имели возможность познакомиться друг с другом, а их воспитатели поделились передовым опытом.
В Ставрополе собрались кадеты из 10 городов России, в которых существуют общеобразовательные организации с профильными кадетскими классами, выпускники которых ориентированы на дальнейшую службу в Следственном комитете РФ. Это Иркутск и Мурманск, Химки и Кемерово, Севастополь и Санкт-Петербург, Вологда и Новосибирск, Москва и Ставрополь.
В тожественной церемонии открытия слета участвовали специально прилетевшие на мероприятие из столицы: председатель Следственного комитета РФ генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин и депутат Госдумы РФ, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева.
А. Бастрыкин обозначил необходимость системного развития кадетского образования в нашей стране как одну из приоритетных задач воспитания знающего, дисциплинированного и ответственного за судьбу Отчизны гражданина.
– России нужны люди, которые именем закона честно и бескорыстно будут оберегать ее национальную безопасность, отважно защищать граждан от любых преступных посягательств, — подчеркнул А. Бастрыкин.
За четыре дня слета кадеты обменяются опытом, приобретенным за год, поучаствуют в командных эстафетах, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте, поучаствуют в работе на образовательных тематических площадках, которые для них проведут депутаты Государственной Думы.
Ну и конечно, для кадетов будет организована большая культурно-досуговая программа, где предусмотрено знакомство с различными достопримечательностями нашего края.