Пикет против коррупции во властных структурах состоялся в Ставрополе

На пикет против коррупции во властных структурах, несмотря на пронизывающий холод и непрекращающийся с самого утра дождь, вышли в воскресенье жители и гости краевой столицы.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пикет в Сквере декабристов Ставрополя против коррупции во властных структурах

Акция в Сквере декабристов была организована в рамках всероссийского мероприятия, информация о котором распространялась оппозиционно настроенными блогерами и пользователями социальных сетей.

Как рассказал один из организаторов пикета, активист молодежного крыла партии «Яблоко» Иван Танский, администрация Ставрополя эту акцию на 300 человек согласовала.

– С пятого раза, правда, – отметил активист. – Сначала мы заявляли другие, более вместительные площадки города и просили разрешить митинг, нам отказывали, но мы были очень настойчивы и добились, пусть не митинга, но пикета – это тоже хорошо.

Стоит подчеркнуть, что согласованные акции против коррупции 26 марта смогли состояться лишь в 24 городах России, еще порядка 90 городов провели несогласованные мероприятия, сопровождавшиеся массовыми арестами. В одной только Москве было задержано более 500 участников такого несанкционированного митинга.

В Ставрополе, дежурившие по периметру полицейские, сначала тоже попытались обвинить организаторов в том, что их заявленный пикет превращается в митинг. Но те подготовились – взяли с собой профессиональных адвокатов, которые разъяснили полицейским законодательство, объяснив, что высказывание участниками своих мнений без усиливающей аппаратуры в понятие пикета вполне вписывается.

Участники подходили, замерзнув и промокнув уходили, к пикету присоединялись случайные прохожие. Одновременно на площадке находилось до 250-300 человек. Высказаться мог любой из пришедших.

Люди говорили о том, что пожирающая огромную часть бюджетных доходов коррупция не дает развиваться экономике и социальной сфере страны, оставляя Россию на позиции сырьевого придатка Запада. Но хуже того, считают многие выступающие, награбленные у народа деньги не возвращаются в нашу экономику в виде частных инвестиций, а отмываются в оффшорах и вкладываются в западные экономики.

Высказывались также против намерения власти увеличить налоги и пенсионный возраст. Цитировали заместителя председателя правительства России Ольгу Голодец, высказавшуюся об уникальным явлении России – когда люди остаются бедными при наличии работы.

Директор завода «Оптрон» Валентин Смирнов рассказал, что чиновники не дают спокойно работать заводу, заставляя его руководство «договариваться» с ними. Он отметил что «зарегулированность» ведения бизнеса и процветающий на этой почве бюрократический произвол просто «выворачивают руки» бизнесу. И что-то изменить в этой сфере можно только в условиях настоящей демократии, а значит, всему обществу нужно приложить все силы, чтобы исключить возможность фальсификаций на выборах.

Один из организаторов пикета Ярослав Синегин отметил, что всероссийская акция – это в том числе требование к правоохранительным и следственным органам расследовать факты, изложенные в фильме, созданном Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, о коррупционных схемах, в которых, якобы замешан премьер страны Д. Медведев.

– Так называемая системная оппозиция, заседающая в Думе страны, – молчит. Это видимость политической конкуренции, просто иллюзия. В любой другой стране такие серьезные обвинения в коррупции чиновника подобного ранга вызвали бы бурную реакцию и всестороннее расследование,- считает он.

По мнению активиста, такие акции показывают власти, что в России живут думающие люди, способные добывать информацию из различных источников, анализировать, делать выводы. А, следовательно, заставят власть считаться с народом и интересами государства, которому она должна служить.

Многие пикетчики принесли с собой заранее подготовленные плакаты и лозунги, среди которых «Коррупция лишает Россию будущего», «Мы злые и настроение у нас – так себе» (видимо, как ответ на медведевское пожелание пенсионерке, просившей повышения пенсий: «Добра вам и хорошего настроения»), и «Хочу домик, как у уточки» (комментарий к фильму Фонда борьбы с коррупцией, в котором среди прочих благ показан частный пруд с мини-дворцом для водоплавающих птиц).

Пикет длился около двух часов, прошел мирно, без провокаций и задержаний. Организаторы вели постоянную трансляцию акции на сайте Перископ.