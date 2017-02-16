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«Императорское Кавказское медицинское общество» – выставка, подготовленная отделом информационных технологий краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, знакомит с одной из интереснейших общественных организаций дореволюционной России. Начав свою деятельность в 1864 году в г. Тифлисе, Кавказское медицинское общество положило начало системному развитию здравоохранения в регионе. Общество разрабатывало кавказскую бальнеологию, медицинскую статистику и географию, местную патологию и терапию, вело активную борьбу с эпидемиями. В экспозиции представлены редкие документы – протоколы Императорского Кавказского медицинского общества из фонда Лермонтовки.