ото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Вечером 10 марта в поселке Горячеводском Предгорного района произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в складских помещениях оптового рынка «Грис».

Пожар на площади 480 квадратных метров тушили несколько часов. Для ликвидации последствий ЧП привлекли более сотни человек и 20 единиц техники. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС края. Причина возгорания и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

Тем временем в интернет попало видео происшествия. Кстати, в сентябре 2016 года на рынке «Грис» горело административное здание. Тогда потушили пожар на площади 800 квадратных метров.