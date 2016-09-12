Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
12 сентября 2016 г.

В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»

В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»

11 сентября в 23-47 дежурным МЧС поступило сообщение о том, что в Предгорном районе на автодороге Пятигорск-Тамбукан, 373-й километр федеральной автотрассы «Кавказ», горит административное здание на рынке «Грис». Пожар полыхал на общей площади 800 квадратных метров.

Пожару присвоен третий наивысший уровень сложности. В его тушении приняли участие 67 человек с привлечением 25 единиц техники, подано пять стволов Б. Как сообщили в пресс-службе МЧС края, полностью ликвидировать пожар удалось около трех часов утра. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160912/v_predgornom_rayone_proizoshel_krupnyy_pozhar_na_rynke_gris_96493.html
Фотография к статье В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»
В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»
В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Предгорный район
В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»
Банду грабителей, орудовавших в трех регионах, судят на Ставрополье
В Предгорном районе прокуратура обязала собственника участка ликвидировать свалку
24-летний парень утонул в Предгорном районе Ставрополья
В поселке Санамер открыт новый учебный блок строящейся школы
Происшествия
В Александровском районе водитель уснул за рулем, в ДТП погиб пассажир
Водитель и пассажир Ситроена погибли при столкновении с деревом в Курском районе
Подозреваемый в крупной краже 5-летней давности задержан на Ставрополье
Серийные конокрады задержаны в Георгиевском районе
В Ставрополе парень и девушка подозреваются в разбойном нападении

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!