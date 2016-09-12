В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»
11 сентября в 23-47 дежурным МЧС поступило сообщение о том, что в Предгорном районе на автодороге Пятигорск-Тамбукан, 373-й километр федеральной автотрассы «Кавказ», горит административное здание на рынке «Грис». Пожар полыхал на общей площади 800 квадратных метров.
Пожару присвоен третий наивысший уровень сложности. В его тушении приняли участие 67 человек с привлечением 25 единиц техники, подано пять стволов Б. Как сообщили в пресс-службе МЧС края, полностью ликвидировать пожар удалось около трех часов утра. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю