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9 марта 2017 г.

На Ставрополье индекс производства АПК вырос на 10 процентов

Аграрии Ставрополья подвели итоги года на традиционной экономической конференции, которая прошла на базе Ставропольского государственного аграрного университета.

В ее работе приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Он напомнил, что в прошлом году собран рекордный урожай зерновых культур — более 10 миллионов тонн. По сравнению с 2015 годом объем производства зерна в крае увеличился на 15 процентов, сахарной свеклы – на 48, подсолнечника – на 37, овощей – на 14, мяса – на 15. Всего сельскохозяйственной продукции в 2016 году было произведено на 211 миллиардов рублей. Динамика регионального индекса сельскохозяйственного производства почти в два раза превысила среднероссийский показатель.

На встрече лучшие работники отрасли были отмечены различными государственными наградами. В частности, глава края вручил медаль «За доблестный труд» I степени, медали «За доблестный труд» II степени и медали «За доблестный труд» III степени.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170309/na_stavropole_indeks_proizvodstva_apk_vyros_na_10_protsentov_101192.html
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Аграрии Ставрополья подвели итоги года на традиционной экономической конференции
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