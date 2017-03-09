Тема резонансного закона «о 2500 гектарах» стала лейт-мотивом ежегодной краевой конференции«Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2016 году и задачах на 2017 год», прошедшей на базе Ставропольского госагроуниверситета. В ее работе принял участие губернатор Владимир Владимиров.

Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» сыграл большую роль, убежден глава региона. «Мы увидели всех, кто хотел прийти на нашу землю и купить паи, но действующая норма закона не позволила этого сделать», – подчеркнул он.

Между прочим во многих регионах России крупные сельхозпроизводители нередко оказываются в типичной ситуации, когда пришлые дельцы скупают десяток паев, а затем и вовсе устанавливают свои порядки, но уже без руководителя хозяйства, который, постепенно теряя земли, остается не у дел. Как прозвучало на конференции, в крае в последнее время таких случаев не было. Однако в процессе перезаключения договоров аренды сельхоземель без скандалов не обходится. К примеру, на днях в селе Сергиевском Грачевского района на сходе пайщиков кипели настоящие страсти, в результате большинством голосов земле не позволили уйти к недобросовестному пользователю. Кстати, интерес к ставропольской земле растет: в некоторых районах стоимость одного пая доходит до 600 – 700 тысяч рублей, поэтому интересы пайщиков нужно учитывать.

В краевую комиссию, созданную по инициативе губернатора, поступило уже более тысячи обращений именно от пайщиков, испытывающих определенные трудности с выделом земли, ее передачей другому пользователю. В результате прокуратура края и присоединившиеся фермеры добились в суде отмены поправок к Закону «О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» – поправок, установивших минимальную ному выдела участка в 2500 гектаров.

– Мы будем оспаривать решение суда, подаем апелляцию, – заявил на конференции Владимир Владимиров. – Тем не менее ввиду большого количества обращений сегодня мы вносим изменения, предложив сократить объем выделяемой земли до пая. Эта норма позволит ставропольцам заработать деньги, урегулировать разногласия с коллективными сельхозпредприятиями, а самое главное, она позволит нам проще друг с другом общаться. Надо разрубить гордиев узел, который завязывается. Ограничение в виде одного пая очень важно, ведь впереди еще два года упорной работы по перезаключению договоров аренды земли.

Определенный взгляд на решение этой проблемы есть у представителей коллективных сельхозпредприятий. Свою позицию они обозначили ранее в открытом письме губернатору за подписью председателя регионального объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», возглавляет которое председатель СПК колхоз «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ. Авторы письма, участники прошедшей экономической конференции, понимают, что поправки в закон (о 2500 га), принятые Думой Ставропольского края в конце прошлого года, были разработаны как защитный механизм от посягательств чужаков на региональные сельхозугодья. Однако очень многие пайщики приходят в успешные сельхозпредприятия, чтобы стать арендодателями, но испытывают затруднения при попытке влиться со своей землей в хозяйство. «В связи с этим просим вас выступить с инициативой об отмене поправок в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» и предложить взамен норму о возможности перехода собственника в другое сельхозпредприятие с земельным участком в размере земельного пая», – говорится в коллективном обращении к губернатору. То есть фактически многие крупные хозяйства выступают с инициативой, созвучной мнению главы края.

Первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань подчеркнул, что земельная тема для агропромышленного Ставрополья очень важна, ибо она основа основ всего сельскохозяйственного производства, а значит, благополучия региона.

В прошлом году Ставропольский край упрочил позиции житницы России по многим направлениям. Динамика регионального индекса агропромышленного производства превысила среднероссийский показатель почти в два раза, отметил на встрече министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Всего произведено продукции на 211 миллиардов рублей. Минувший год был рекордным для производства многих культур. Зерна получено больше на 15 процентов, сахарной свеклы — на 48, подсолнечника — на 37, овощей — на 14, мяса — на 15.

По словам главы аграрного ведомства, потрясающую динамику демонстрируют овощи закрытого грунта. Ставрополье сегодня лидер тепличного овощеводства. Начиная с 2013 года площадь теплиц выросла в два с половиной раза, составив 130 гектаров. Край обеспечивает сейчас семь с половиной процентов всего отечественного рынка овощей закрытого грунта. По прогнозам регионального аграрного ведомства, к 2020 году эта доля вырастет до 25 процентов.

Во многом этому способствовали меры государственной поддержки, убежден Владимир Ситников. В прошлом году из бюджета отрасли было выделено более шести миллиардов рублей, в нынешнем обещано 6,9 миллиарда. В среднем на каждый краевой рубль господдержки привлечено пять рублей федеральных. Значительная доля инвестиций направляется в растениеводство, садоводство и плодоводство, овощеводство, поддержку малых форм хозяйствования. В этом году серьезная поддержка ожидает и молочное животноводство. В прошлом году в сфере АПК реализовано десять крупных инвестиционных проектов общим финансовым весом 18 миллиардов рублей.

На конференции большое внимание уделялось программе льготного кредитования аграриев. По информации Владимира Ситникова, рассмотрено уже 30 заявок на 1,7 миллиарда рублей. Потребность же в кредитных ресурсах гораздо больше. В качестве стратегических направлений работы на нынешний год обозначены также развитие переработки, повышение инвестиционной привлекательности, дальнейшая реализация программы ускоренного импортозамешения.

По традиции на экономической конференции за отличную работу на благо отечественного АПК группа работников отрасли получила различные награды.

http://www.stapravda.ru/20170309/norma_vydela_zemli_na_stavropole_mozhet_sostavit_odin_pay__guber_101201.html