41 автомобиль арестован в счет оплаты штрафов в ходе операции «Должник» на Ставрополье

Ставропольские автоинспекторы подвели итоги операции «Должник», которая проводилась с 28 февраля по 3 марта. За четыре дня рейда, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю, его участники побывали у более чем 2000 злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД и напомнили им о необходимости срочно погасить долг. А еще в «списках посещений» – 1000 неплательщиков штрафов за пьяное вождение и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На 1100 ставропольчан были составлены административные материалы за уклонение от исполнения административного наказания, у 144 в счет долга было арестовано имущество, в том числе 41 автомобиль. Всего было взыскано более 3,5 миллионов рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170309/41_avtomobil_arestovan_v_schet_oplaty_shtrafov_v_khode_operatsii_101168.html