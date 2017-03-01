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1 марта 2017 г.

На Ставрополье проводят операцию «Должник»

Судебные приставы городских отделов краевого центра и сотрудники ГИБДД проводят с 1 по 3 марта операцию «Должник» в рамках акции «Узнай о своих долгах», сообщает пресс-служба УФССП России по краю.

Представители власти вместе будут обходить дома злостных неплательщиков штрафов ранним утром и вечером. В ведомстве напомнили, что во избежание неприятных ситуаций на дороге и дома, стоит заранее позаботиться о своих долговых обязательствах. Ведь вовремя не оплаченные долги могут «не выпустить» за границу, «лишить» водительских прав, денег и имущества. А административным правонарушителям стоит помнить, что неуплата штрафов влечет либо их удвоение, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170301/na_stavropole_provodyat_operatsiyu_dolzhnik_100999.html
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