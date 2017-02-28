О генеральной уборке, карте убитых дорог Ставрополья и поддержке региональной прессы

Как мы уже сообщали, в Ставрополе состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, сопредседателя Общероссийского народного фронта Ольги Тимофеевой, которая рассказала о действующих проектах Общероссийского народного фронта и законах, в разработке которых принимает участие. Безусловно тематически вся проблематика была привязана тем или иным разом к Ставрополью.

Задача на весь 2017-й год — реализация проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», в которой может принять участие каждый ставрополец. Первые болевые точки уже отмечены. Например, как проинформировали «фронтовиков» местные жители, в селе Кианкиз Андроповского района весь мусор свозят на несанкционированный полигон, который растянулся вдоль дороги на полтора километра. По этому и другим обращениям уже направлены запросы в прокуратуру края, региональные отделения Росприроднадзора, Роспотребнадзора и главам муниципальных образований Кисловодска, Ставрополя, Минеральных Вод и др.

В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» каждый житель края может проголосовать за самую разбитую дорогу, которая нуждается, по его мнению, в ремонте в первую очередь. Таким образом каждый автомобилист или просто неравнодушный человек может повлиять на ситуацию с дорогами в родном городе или поселке. После «наполнения» интерактивной карты будут составлены рейтинги по принципу — кто хуже? Списки для принятия мер будут направлены в администрацию региона и муниципальных образований. Не стоит преуменьшать эффективность газетного слова, когда речь идет об очередной разбитой дороге. Да, сегодня не прислушались, завтра замолчали проблему, но вода камень точит. «Все вместе, я убеждена, мы недобросовестного подрядчика, некачественно отремонтировавшего дорогу, информационно подвесим за уши», – убеждена О. Тимофеева.

Как руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды ГД РФ О. Тимофеева напомнила, уже с 1 января в каждом регионе должны были действовать территориальные схемы утилизации ТБО. Однако, когда посчитали и выяснили, что тариф для населения вырастет раз этак в тридцать, было решено все-таки повременить со стартом нормативного акта. Первоначально планируется новую схему запустить в ряде пилотных регионов. Быть в их число имеет смысл: именно эти регионы получат субсидии на ликвидацию действующих стихийных свалок, создание комплексов переработки, решение других вопросов по утилизации мусора. Это особенно важно, учитывая цену вопроса. «Фронтовики» побывали недавно на одной из несанкционированных свалок в Петровском районе. Чтобы ее ликвидировать требуется не менее 50 млн рублей. А сколько еще таких «пятен» на территории края? Пока не сосчитать! Депутат обещала, что Ставрополье попадет в ряды «пилотов».

В этом году в соответствии с приоритетным федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство из казны будет выделено 20 млрд рублей. Обращаясь с посланием к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе, чтобы максимально учесть мнение жителей, какие задачи те оценивают как первостепенные. Планируется не только просветительская работа по разъяснению гражданам их прав, но и создание базы наиболее успешных примеров взаимодействия горожан с властью по созданию комфортной инфраструктуры дворов, зон отдыха.

Ольга Тимофеева призвала журналистов стать активными помощниками в выявлении «болевых точек» нашей жизни, чтобы именно сюда направить усилия законодателей. В частности, сегодня реализуется важная законодательная инициатива по «систематизации Вечных огней» на мемориалах погибших в годы Великой Отечественной войны. Какие из них горят постоянно, какие — зажигаются только по праздникам. Важно навести порядок и в этом вопросе. До сих пор эта проблема волновала только местные власти.

Много было сказано о готовящемся в думских «недрах» законе о защите животных. Вопросов много. За чьи средства создавать приюты для бездомных дворняг? Сколько собак или кошек можно держать в одной квартире, чтобы не создавать дискомфорта для соседей? Каких диких животных необходимо законодательно лишить «домашней прописки»? Без четких правил «на этом поле» не обойтись. Дискуссия в Госдуме явно затянулась. Поэтому о сроках выхода документа депутат ничего не сказала.

Ольга Тимофеева убеждена, что необходимо активнее лоббировать интересы региональной и местной журналистики. В прошлом году на поддержку СМИ было заложено около 300 млн рублей, однако средства оказались «растащены» региональными вкладками федеральных газет. Это безусловно, по ее оценке, несправедливо. Ибо ближе всего к людям именно региональные издания. На местах действующих журналистов знают, их мнению доверяют, да и ответственность за точность информации у них на порядок выше. Пообещала, что будет добиваться «прямого попадания» федеральных средств.

http://www.stapravda.ru/20170228/o_generalnoy_uborke_karte_ubitykh_dorog_stavropolya_i_podderzhke_100932.html