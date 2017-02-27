Ольга Тимофеева представила карты свалок и убитых дорог Ставрополья

27 февраля в Ставрополе прошла пресс-конференция депутата Госдумы, сопредседателя Общероссийского народного фронта Ольги Тимофеевой, где она рассказала о проектах ОНФ.

Проект «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок» стартовал 1 февраля. Первые болевые точки на карте Ставрополья уже определены: три в Кисловодске, две в Минеральных Водах, по одной в Ставрополе, Пятигорске, поселке Иноземцево, селе Кианкиз Андроповского районах.

Участие в формировании дорожной политики всем гражданам с активной жизненной позицией предоставляет проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Центр мониторинга благоустройства городской среды способен сделать нашу жизнь комфортнее.

О. Тимофеева рассказала о законопроектах, в разработке которых принимает участие. Она призвала журналистов принять участие в разработке механизма поддержки региональных и местных СМИ.

http://www.stapravda.ru/20170227/olga_timofeeva_predstavila_karty_svalok_i_ubitykh_dorog_stavropo_100914.html