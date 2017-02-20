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20 февраля 2017 г.

Выставку Эдуарда Корниенко в кадетской школе Ставрополя посмотрел тысячный посетитель

В Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова много лет экспонируется регулярно обновляющаяся выставка фотокорреспондента «Ставрополки» Эдуарда Корниенко.

Изюминкой нынешней экспозиции мастера, организованной к 15-летию кадетской школы, стала подборка о допризывной подготовке кадетов-ермоловцев, вошедшая в сборник лучших снимков мира по версии международного агентства Reuters (Лондон).

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, посчитать гостей фотовыставки оказалось делом несложным. Система электронного учета посетителей на контрольно-пропускном пункте «кадетки» показала, что (без учета кадетов и преподавателей) экспозицию посещали военнослужащие структур, шефствующих над школой и члены их семей, участники различных спартакиад, проводимых на территории школы и гости учебного заведения.

А специальный памятный подарок тысячному посетителю от администрация и пресс-бюро школы достался ученице Ставропольского многопрофильного колледжа Александре Кокоревой.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170220/vystavku_eduarda_kornienko_v_kadetskoy_shkole_stavropolya_posmot_100770.html
Фотография к статье Выставку Эдуарда Корниенко в кадетской школе Ставрополя посмотрел тысячный посетитель
Специальный памятный подарок тысячному посетителю достался ученице Ставропольского многопрофильного колледжа Александре Кокоревой
Специальный памятный подарок тысячному посетителю достался ученице Ставропольского многопрофильного колледжа Александре Кокоревой
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