Подборка фотокорреспондента «Ставрополки» Эдуарда Корниенко украсила фотоальбом Reuters

Фотокорреспондент «Ставрополки» Эдуард Корниенко известен публикациями не только в российских, но и в зарубежных изданиях. В 2007 году он попал в десятку лучших фотопубликаций года в журнале Time, по итогам 2012-го его фото среди пятидесяти избранных было опубликовано в журнале Esquire. В 2016 году его фотографию мемориального панно из Ставрополя «Мы победили!» увидели в газете The Washington Post.

В этом году ведущие СМИ и информагентства планеты предложили своим подписчикам итоговые выпуски брошюр-сборников лучших фото. Не стало исключением и агентство Reuters. В новом альбоме этого новостного агентства выделяются две ярких и позитивных подборки Эдуарда Корниенко: «Кадеты» и «Бодибилдеры».

Бодибилдинг ранее назывался культуризмом, что указывает на основное его значение — «культура тела». Иными словами, результатом занятий бодибилдингом являются не показатели силы и выносливости, а в первую очередь размер мышц. Ставропольские бодибилдеры в подборке засняты во время тренировок и соревнований.

А жизнерадостные и веселые фотографии об учебе ставропольских ребят из кадетской школы имени генерала Алексея Ермолова станут составной частью новой фотовыставки признанного мастера объектива. Ее общая тематика имеет название «О тех, чья профессия — защищать» и рассказывает о людях, любящих свою Родину.

http://www.stapravda.ru/20161014/podborka_fotokorrespondenta_stavropolki_eduarda_kornienko_ukrasi_97189.html