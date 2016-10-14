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14 октября 2016 г.

Подборка фотокорреспондента «Ставрополки» Эдуарда Корниенко украсила фотоальбом Reuters

Фотокорреспондент «Ставрополки» Эдуард Корниенко известен публикациями не только в российских, но и в зарубежных изданиях. В 2007 году он попал в десятку лучших фотопубликаций года в журнале Time, по итогам 2012-го его фото среди пятидесяти избранных было опубликовано в журнале Esquire. В 2016 году его фотографию мемориального панно из Ставрополя «Мы победили!» увидели в газете The Washington Post.

В этом году ведущие СМИ и информагентства планеты предложили своим подписчикам итоговые выпуски брошюр-сборников лучших фото. Не стало исключением и агентство Reuters. В новом альбоме этого новостного агентства выделяются две ярких и позитивных подборки Эдуарда Корниенко: «Кадеты» и «Бодибилдеры».

Бодибилдинг ранее назывался культуризмом, что указывает на основное его значение — «культура тела». Иными словами, результатом занятий бодибилдингом являются не показатели силы и выносливости, а в первую очередь размер мышц. Ставропольские бодибилдеры в подборке засняты во время тренировок и соревнований.

А жизнерадостные и веселые фотографии об учебе ставропольских ребят из кадетской школы имени генерала Алексея Ермолова станут составной частью новой фотовыставки признанного мастера объектива. Ее общая тематика имеет название «О тех, чья профессия — защищать» и рассказывает о людях, любящих свою Родину.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161014/podborka_fotokorrespondenta_stavropolki_eduarda_kornienko_ukrasi_97189.html
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Эдуард Корниенко передает фотоальбом директору «кадетки» Алексею Хитрову.
Эдуард Корниенко передает фотоальбом директору «кадетки» Алексею Хитрову.
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Подборка фотокорреспондента «Ставрополки» Эдуарда Корниенко украсила фотоальбом Reuters
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