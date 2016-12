Выставку фотокора «Ставрополки» Эдуарда Корниенко в кадетской школе Ставрополя обновили

В Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова экспонируется постоянно обновляющаяся выставка Эдуарда Корниенко, фотокорреспондента «Ставропольской правды».

Выставка является своеобразным непрерывным творческим отчетом автора, известного своими публикациями не только в отечественных, но и в зарубежных изданиях. В 2007 году его работа попала в десятку лучших фотопубликаций года в журнале Time, по итогам 2012-го его фото среди пятидесяти избранных было опубликовано в журнале «Esquire».

Эдуард участвовал в Международной фотовыставке «Военная фотография: образы вооруженных конфликтов и их последствия» (WAR/ PHOTOGRAPHY: Jmages of Armed Conflict and Its Aftermath) в Музее изящных искусств в Хьюстоне. В 2013 году Эдуард стал лауреатом премии губернатора Ставропольского края. В 2016 его фотографию мемориального панно из Ставрополя «Мы победили!» увидели в газете The Washington Post. Его работы нередки в изданиях «Коммерсант», «Stern», Shpiegel, «Военный вестник Юга России».

Подводя итоги года, крупнейшее международное агентство новостей и финансовой информации Reuters (Лондон) издало очередной полноцветный альбом-сборник лучших фотографий «Наш мир сейчас», в новом издании агентства выделяется яркая и позитивная подборка «Кадеты» Эдуарда Корниенко.

