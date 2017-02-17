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17 февраля 2017 г.

На совещании ЦИК РФ подвели итоги выборов 2016 в Дагестане

 

 

О совершенствовании избирательной системы на примере выборов 2016 года поговорили в Махачкале во главе с Председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Все желающие без каких-либо препятствий смогли высказаться на эту тему. Элла Памфилова принимала граждан, представителей политических партий, кандидатов и наблюдателей. Председатель ЦИК подчеркнула, что в честных выборах заинтересованы все жители Республики Дагестан, в числе которых и руководство, и партийные представители.

Представитель Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников вспоминал, как несколькими годами ранее, выборы в Дагестане означали нарушения общественного порядка, драки, нежелательное внимание СМИ и обещственности. Иногда, как отметил М. Ведерников, внимание СМИ не столько способствовало объективности, сколько усугубляло ситуацию. Но в сентябре прошлого года, если и были какие-либо нарушения, то носили они локальный характер, а итоги выборов жители приняли без возражений.

Кроме того, для обжалования нарушений каждый может обратиться в вышестоящую избирательную комиссию и судебные органы. Если в жалобе приведены веские аргументы в поддержку выдвигаемых обвинений, то обращение будет рассмотренно. Так, по свидетельству председателя Избирательной комиссии РД Магомеда Дибирова в прошлом году пришло 105 заявлений о нарушениях. В суде рассмотрели 25 административных исков. И хотя они не получили сатисфакции, но стали предметом анализа для предотварщения возможных нарушений в будущем.

Свое слово сказал и Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, который поставил задачу поднять легитимность голосования на высокий уровень.

П. ГРИН
http://www.stapravda.ru/20170217/na_soveschanii_tsik_rf_podveli_itogi_vyborov_2016_v_dagestane_100683.html
Фотография к статье На совещании ЦИК РФ подвели итоги выборов 2016 в Дагестане
Итоги проведения выборов в Дагестане подвели на выездном совещании ЦИК России
Итоги проведения выборов в Дагестане подвели на выездном совещании ЦИК России
Фото:пресс-служба АППП РФ в СКФО
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