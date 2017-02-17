Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Добро – дело наших рук
17 февраля 2017 г.

Движение на всех ставропольских дорогах открыто

Все ограничения на дорогах Ставрополья сняты, сообщают в Госавтоинспекции края. Движение организовано в штатном режиме. На дорогах работает снегоуборочная техника, за состоянием проезжей части следят наряды ДПС.

Напомним, дороги в трех районах края временно перекрывались из-за неблагоприятных погодных условий – снегопада, образовавшейся наледи и снежных накатов на проезжей части.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/dvizhenie_na_vsekh_stavropolskikh_dorogakh_otkryto_100684.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
Движение на всех ставропольских дорогах открыто
В Предгорном районе осудят мужчину, продавшего арестованный за долги автомобиль
В Арзгирском районе картину со стены кафе украл посетитель
В Невинномысске жительница Батайска стащила с прилавка магазина девять блузок
На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»
Ставропольский край
В Ставропольском крае выделено 37,5 миллионов на санаторное лечение детей
Бюджет Ставрополья нарастит расходы за счёт федеральных средств
Еще 40 автобусов получили ставропольские школы
На Ставрополье стартовал региональный этап конкурса «Лучший урок письма»
Ставрополье привезло золотые медали с «Продэкспо-2017»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!