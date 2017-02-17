Движение на всех ставропольских дорогах открыто

Все ограничения на дорогах Ставрополья сняты, сообщают в Госавтоинспекции края. Движение организовано в штатном режиме. На дорогах работает снегоуборочная техника, за состоянием проезжей части следят наряды ДПС.

Напомним, дороги в трех районах края временно перекрывались из-за неблагоприятных погодных условий – снегопада, образовавшейся наледи и снежных накатов на проезжей части.

http://www.stapravda.ru/20170217/dvizhenie_na_vsekh_stavropolskikh_dorogakh_otkryto_100684.html