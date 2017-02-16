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16 февраля 2017 г.

Из-за снегопада и наледи на Ставрополье перекрывают дороги

Из-за непрекращающегося снегопада, образовавшейся наледи и снежных накатов на проезжей части, в Ставропольском крае перекрывают дороги. В 11 часов 30 минут ограничено движение для всех видов транспорта в Александровском районе на автодороге «Александровское – Гольфицкое» (с 1 по 43 километр) и в Изобильненском районе на автодороге «Сенгилеевское – Новотроицкое» (с 45 по 54 километр).

Утром 16 февраля для работы снегоуборочной техники и приведения проезжей части в соответствие с нормами безопасности вводились временные ограничения движения для пассажирского транспорта в Петровском районе на автодороге «Ставрополь – Элиста – Астрахань» с 306 по 330 километр. На данный момент движение возобновлено, сообщили в Госавтоинспекции края.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170216/izza_snegopada_i_naledi_na_stavropole_perekryvayut_dorogi_100635.html
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