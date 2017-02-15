«Театральный перекресток» собирает коллективы Ставрополья на фестиваль

В эти дни на Ставрополье проходит краевой фестиваль-конкурс театрального искусства «Театральный перекресток». Его учредитель — министерство культуры СК, организаторы – краевой Дом народного творчества и Ставропольское отделение Союза театральных деятелей РФ ставят при этом своей целью проанализировать ситуацию в любительском театральном движении. Раз в два года к участию в «Театральном перекрестке» приглашаются любительские театральные коллективы. Для коллективов, носящих звание «народный», такое участие является обязательным, поскольку они тем самым как бы подтверждают свой статус.

Жюри фестиваля вот уже несколько лет возглавляет актер Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, председатель краевого отделения СТД РФ заслуженный артист РФ Владимир Аллахвердов.

В этом году умение грамотно выстроить на сцене театральное действо продемонстрируют более 40 самодеятельных коллективов из разных территорий края. В них объединены общей любовью к искусству Мельпомены более 500 артистов в возрасте от 3 до 70 лет. Что само по себе служит ярким свидетельством неугасимого увлечения театром многих наших земляков, ведь у всех этих народных театров есть свой зритель!

Как отмечают специалисты, в репертуаре самодеятельных театров приятно удивляет разнообразие тем, форм, жанров сценического искусства. На конкурс представлены детские и взрослые драматические, кукольные, музыкальные спектакли, литературно-музыкальные композиции. В специальную номинацию выделены юбилейные даты и важные темы 2017 года. Например, Году экологии в России посвятил свою постановку «Черная быль» народный детский коллектив «Нескучные истории» из села Серафимовского Арзгирского района, руководимый Ириной Удовыдченко. Эта работа – напоминание об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тема года звучит и в спектаклях для самых маленьких: народный кукольный коллектив «Родничок» из станицы Расшеватской Новоалександровского района под руководством Светланы Пономаревой подготовил экологическую (!) сказку «Колобок». Театральными средствами сказка поднимает проблемы нравственного развития личности, бережного отношения к природе.

Как рассказала нам ведущий методист по театральным жанрам Ставропольского краевого Дома народного творчества Елена Сиротова, нынешний «Театральный перекресток» обещает немало интересного, даже необычного. Руководитель домашнего театра-студии «Оптимисты» села Старомарьевка Грачевского района заслуженный работник культуры РФ Михаил Литвинов взялся за исполнение на сцене произведений классики – од государственного деятеля Российской империи сенатора Гавриила Державина. Тема российской истории прослеживается и в сказке-притче «Колокола-лебеди» народного театра юного зрителя из Георгиевска. Написанная более полувека назад сказка собирателя русских северных сказок и драматурга Ирины Карнауховой – о любви и предательстве, о загадочной русской душе…

Не раз уже прежде радовал оригинальными постановками жюри «Театрального перекрестка» народный театр «Гармония» Сотниковского Дворца культуры Благодарненского района. А его работа «Романовы. Венценосная семья» была отмечена Гран-при фестиваля. Нынче коллектив воодушевила не менее важная для нашей страны дата – 100-летие революционных событий 1917 года. Ей же посвящает спектакль «Мальчиш-Кибальчиш» и кукольный театр из поселка Советское Руно Ипатовского района.

В афише «Театрального перекрестка» еще много спектаклей для зрителей самых разных возрастов: «Самоубийцы» А. Аверченко, «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозеров, «Апрель 1945-го» по пьесе А. Гуркова, «Город без любви» Л. Устинова и другие. Богато представлен и сказочный жанр – татарская народная сказка «Три дочери», «Ох уж этот зазнайка» по пьесе Г. Лавриненко, «Чудо-дерево» Н. Марковской. Стоит лишь представить себе, как в десятках домов культуры в самых дальних уголках Ставрополья по вечерам сотни зрителей внимают всему этому сценическому разнообразию, и становится ясно — театр владеет сердцами многих!

Завершится фестиваль традиционным показом спектакля-победителя. Намечается и круглый стол, которого всегда с интересом ждут руководители театральных коллективов. Ведь они приезжают не только чтобы завоевать дипломы, но и принять участие в дискуссии коллег, услышать авторитетное мнение членов жюри об увиденных постановках, о сегодняшнем состоянии и проблемах театральной самодеятельности. Словом, для всех участников «Театральный перекресток» – и долгожданный праздник творчества, и своего рода экзамен, и радость встречи с единомышленниками.

http://www.stapravda.ru/20170215/teatralnyy_perekrestok_sobiraet_kollektivy_stavropolya_na_festiv_100622.html