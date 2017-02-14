О качестве воздуха, ставропольских свалках и экологической ответственности

О том, насколько благоприятна экологическая ситуация в регионе, о качестве воздуха, которым мы дышим, стихийных свалках и уникальной фотовыставке рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов.

Берега укрепляют, заповедникам расширяют границы

– Экологическая обстановка на территории Ставропольского края благоприятная, и основная цель министерства не только сохранить ее стабильной, но и улучшить. По качеству воздуха есть небольшие превышения загрязняющих атмосферу веществ в Невинномысске, Буденновске, Георгиевске и Ставрополе. Но это пиковые всплески, и мы с ними боремся. Эту работу и сбор доказательств для разбирательств в судах с нарушителями облегчит покупка мобильной передвижной лаборатории, которая в течение короткого времени способна оценивать комплексные показатели чистоты окружающей среды. Средства на ее приобретение в этом году предусмотрены в краевом бюджете, – рассказал Андрей Хлопянов.

Для борьбы с паводками на Ставрополье ведется работа по реконструкции гидротехнических сооружений. В 2016 году на их строительство и капитальный ремонт из федерального и краевого бюджетов было направлено свыше 199 миллионов рублей. В нынешнем году общий объем финансирования составит порядка 127 миллионов рублей. В 2017 году планируется строительство берегоукрепительных сооружений на реке Подкумок в Кисловодске и участка по левому берегу реки Кубань (от автодорожного моста по улице Линейная в городе химиков до плотины Головного сооружения Невинномысского канала). Стартовали берегоукрепительные работы на реке Кума в Зеленокумске. Начат ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда «Чигорев» на реке Чла в Михайловске.

В 2016 году заповедные зоны в крае приросли территорией. Например, новые границы приобрел заказник «Бурукшунский» – его площадь увеличилась на 325 гектаров. После двух с половиной лет целенаправленной работы обрел границы и заказник «Бештаугорский». Почти на три тысячи гектаров увеличена общая площадь памятников природы. Установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 40 водных объектах общей протяженностью 1 736 километров, самые крупные из них – реки Кубань, Мокрая Буйвола, Ташла и озеро Тамбукан. Расчищено 13,5 километров русла реки Ташла в селе Донском Труновского района.

Как бороться с тем, кто мусорит

По оценкам экспертов, в сутки каждый человек производит не менее 3-5 килограммов мусора. Но далеко не все желают платить за его вывоз и утилизацию, особенно в селах, где жители утверждают, что мусора у них нет. Зато на территории края есть порядка 200 крупных стихийных свалок, где хлам накапливается десятилетиями. По словам Андрея Хлопянова, в министерстве эту проблему знают и решают. Например, разработана региональная схема размещения мусорных полигонов. На завершающей стадии находится краевая программа по работе с отходами. Но помимо государственного регулирования проблемы, должна воспитываться соответствующая культура у населения. Ведь чисто там, где не мусорят! Или хотя бы вовремя убирают. А в крае действительно много неравнодушных людей. Сегодня каждый восьмой житель участвует в экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». Совместными усилиями ликвидировано более 40 тысяч стихийных свалок!

О свалках и людях, которые мусор сваливают, можно сообщать в краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, где работают несколько «горячих телефонов». Найти номера можно на официальном сайте министерства. На место выедет инспектор, который по характеру отходов будет искать хозяина мусора, чтобы оштрафовать. Желательно, посоветовал А. Хлопянов, предоставить доказательства – сделать фотографию или запомнить номер машины.

Природа в объективе фотохудожников

Чтобы люди относились к природе бережно, нужно со школьной скамьи заниматься экологическим просвещением. В 2017 году, провозглашенном Годом экологии, в крае запланировано провести более 1500 семинаров, научно-практических конференций, фестивалей, викторин… А на днях в минприроды края подвели итоги уникального фотоконкурса«Особо охраняемые природные территории – гордость Ставрополья».

– Мы не ожидали такого ажиотажа. Только лучших работ было более трехсот! В конкурсе приняли участие школьники, юные экологи, студенты края и других регионов, например, из Южного Федерального университета, Московской сельскохозяйственной академии, – отметил Андрей Хлопянов.

Организатором конкурса выступила Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края. Присылали фотографии «Александровского», «Бештаугорского» заказников, «Стрижамента», Русского леса и других. Особенно много фоторабот было посвящено заказнику «Соленое озеро» и памятнику природы «Гора Куцай». В результате жюри (кстати, в его состав вошел и фотокорреспондент «Ставропольской правды» Эдуард Корниенко) определило победителей в четырех номинациях: «Пейзаж», «Животные», «Растения» и «Макросъемка», были учреждены и дополнительные специальные номинации, в которых отметили яркие и необычные фотоработы. Выставка лучших фотографий весь нынешний год будет экспонироваться в учебных заведениях края.

Готовь ружье и документы

И еще, с 11 по 20 марта включительно на Ставрополье будет открыта весенняя охота на пернатую дичь (белолобого гуся, селезня кряквы, вальдшнепа). А уже с 27 февраля во всех МФЦ и минприроды края начинается прием заявлений от граждан для получение разрешений на охоту.

Выбор общедоступных и закрепленных охотничьих угодий широк. Дневные (суточные) нормы допустимой добычи на одного охотника – три особи белолобого гуся, пять – селезня кряквы, три вальдшнепа. На водоемах можно будет производить охоту только на селезня утки-кряквы.

http://www.stapravda.ru/20170214/o_kachestve_vozdukha_stavropolskikh_svalkakh_i_ekologicheskoy_ot_100531.html