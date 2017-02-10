Экологическую фотовыставку собрали со всего Ставрополья

В Ставрополе жюри объявило победителей по конкурсу фотографий «Особо охраняемые природные территории – гордость Ставрополья» в номинациях «Пейзаж», «Животные», «Растения» и «Макросъемка». Его проведение – инициатива дирекции особо охраняемых территорий ( ООПТ) края. Посвящено это фотосоревнование Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Свыше 300 фотографов со всего края прислали работы. Их авторы школьники, участники экологических кружков и станций юных натуралистов, студенты. Ограничений для кандидатур конкурсантов не ставили. В итоге, как заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов, проект показал как разные категории населения объединины идеей сохранить природу края.

Самые достойные работы будут вывешены для обозрения в краевых учебных заведениях. Выставка будет доступна весь год.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170210/ekologicheskuyu_fotovystavku_sobrali_so_vsego_stavropolya_100465.html