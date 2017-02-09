Ставропольские писатели презентовали свои книги, вышедшие в 2016 году

9 февраля в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась презентация книг ставропольских писателей, изданных в 2016 году при финансовой поддержке правительства СК. В свет вышли четыре тома талантливого русского писателя, нашего земляка И. Сургучева. В издание кроме раннее публиковавшихся произведений вошли и неизвестные современному читателю. Составил собрание сочинений доктор филологических наук А. Фокин. Интерес для многонационального Ставрополья представляет трилогия прозаика-краеведа И. Илиади «Российская Эллада», рассказывающая о греках, чья жизнь была связана с Россией. Две книги поэтических сборников «Печаль полей» и «Лунная флейта» известной ставропольской поэтессы Е. Ивановой рассказывают о любви и великой тайне человеческого духа. Повесть «Осколки» писателя и журналиста, сотрудника газеты «Ставропольская правда» С. Скрипаля рассказывает о судьбах молодых солдат, прошедших войну в Афганистане. Книги издавались на основе заключения экспертной комиссии, в которую входили представители всех региональных творческих союзов писателей, научной общественности, СМИ, директора краевых библиотек, деятели культуры. Новые издания поступят в фонды государственных и муниципальных библиотек Ставрополья.

Максим ДАЦКО

http://www.stapravda.ru/20170209/stavropolskie_pisateli_prezentovali_svoi_knigi_vyshedshie_v_2016_100432.html