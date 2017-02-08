Туман и гололед стали причиной транспортного коллапса в Ставрополе

Непогода на Ставрополье привела к транспортному коллапсу. Вечером 7 февраля, когда горожане возвращались с работы, из-за дождя и усиливающегося мороза дороги покрылись ледяной коркой, опустился густой туман. В Ставрополе в многочисленных пробках встали автомобилисты и общественный транспорт. На остановках столпились мерзнущие люди.

На Старомарьевском шоссе из-за череды аварий образовалась многочасовая пробка. Как рассказали в Госавтоинспекции края, на отрезке шоссе, протяженностью 200 метров, произошло порядка десяти попутных столкновений. В общей массе оказались и легковушки, и грузовики. Один водитель пострадал. На месте происшествия для локализации транспортного затора работали пять нарядов ДПС.

Тем временем, 8 февраля все ставропольские дороги открыты для передвижения. Но экстренные службы предупреждают о сильном гололеде и ухудшении погоды.

http://www.stapravda.ru/20170208/tuman_i_gololed_stali_prichinoy_transportnogo_kollapsa_v_stavrop_100396.html