100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
8 февраля 2017 г.

Туман и гололед стали причиной транспортного коллапса в Ставрополе

Аварии из-за непогоды участились на Ставрополье

Непогода на Ставрополье привела к транспортному коллапсу. Вечером 7 февраля, когда горожане возвращались с работы, из-за дождя и усиливающегося мороза дороги покрылись ледяной коркой, опустился густой туман. В Ставрополе в многочисленных пробках встали автомобилисты и общественный транспорт. На остановках столпились мерзнущие люди.

На Старомарьевском шоссе из-за череды аварий образовалась многочасовая пробка. Как рассказали в Госавтоинспекции края, на отрезке шоссе, протяженностью 200 метров, произошло порядка десяти попутных столкновений. В общей массе оказались и легковушки, и грузовики. Один водитель пострадал. На месте происшествия для локализации транспортного затора работали пять нарядов ДПС.

Тем временем, 8 февраля все ставропольские дороги открыты для передвижения. Но экстренные службы предупреждают о сильном гололеде и ухудшении погоды.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170208/tuman_i_gololed_stali_prichinoy_transportnogo_kollapsa_v_stavrop_100396.html
Фотография к статье Туман и гололед стали причиной транспортного коллапса в Ставрополе
Аварии из-за непогоды участились на Ставрополье
Аварии из-за непогоды участились на Ставрополье
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
Туман и гололед стали причиной транспортного коллапса в Ставрополе
Ставропольские дороги открыли, но погода продолжает портиться
Житель Пятигорска несколько месяцев уклонялся от выплаты алиментов
Золотая свадьба и секрет счастья супругов Септа из Ставрополя
С Днем российской науки!
Происшествия
В Невинномысске потушили пожар в ларьке по продаже автозапчастей
В Труновском районе водитель врезался в ограждение дома
По вине пьяного водителя «Нивы» погиб человек
Ставропольские автоинспекторы помогли с неисправным автомобилем девушке-водителю
Продавщица магазина в Буденновском районе обманула владельцев на 55 тысяч рублей
Ставрополь
Краевая олимпиада среди школьников по ОБЖ проходит в Ставрополе
В ставропольской кадетке соревновались в стрелковом двоеборье
В СКФУ с помощью игр обучают будущих менеджеров и финансистов
Сборная юных фигуристов из Ставрополя собрала 11 медалей
В СГАУ на чемпионате по корпоративным финансам победил «Финансовый легион»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!