Туман и гололед стали причиной транспортного коллапса в Ставрополе
Непогода на Ставрополье привела к транспортному коллапсу. Вечером 7 февраля, когда горожане возвращались с работы, из-за дождя и усиливающегося мороза дороги покрылись ледяной коркой, опустился густой туман. В Ставрополе в многочисленных пробках встали автомобилисты и общественный транспорт. На остановках столпились мерзнущие люди.
На Старомарьевском шоссе из-за череды аварий образовалась многочасовая пробка. Как рассказали в Госавтоинспекции края, на отрезке шоссе, протяженностью 200 метров, произошло порядка десяти попутных столкновений. В общей массе оказались и легковушки, и грузовики. Один водитель пострадал. На месте происшествия для локализации транспортного затора работали пять нарядов ДПС.
Тем временем, 8 февраля все ставропольские дороги открыты для передвижения. Но экстренные службы предупреждают о сильном гололеде и ухудшении погоды.
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю