Ставропольские дороги открыли, но погода продолжает портиться

МЧС края предупреждает о том, что 8 и 9 февраля на территории края сохранится сильный гололед. Ставропольские синоптики прогнозируют усиление восточного ветра до 18 м/с, мороз -11…-16 градусов. Кстати, крепкие морозы сохранятся в крае до середины февраля.

На ставропольских дорогах восстановлено движение. Накануне из-за ледяного дождя в крае были введены временные ограничения проезда для транспорта в Красногвардейском районе на автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», на территории Шпаковского, Грачевского и Александровского районов – на дороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». А также по направлению «Михайловск – Казинка – Грачевка».

Минувшей ночью проезжую часть обрабатывали противогололедными материалами. Около полуночи движение во всех направлениях было восстановлено, сообщили в Госавтоинспекции края.

Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим соответственно дорожным и метеорологическим условиям, соблюдать дистанцию, быть максимально внимательными и аккуратными.

http://www.stapravda.ru/20170208/stavropolskie_dorogi_otkryli_no_pogoda_prodolzhaet_portitsya_100389.html