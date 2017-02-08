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8 февраля 2017 г.

Ставропольские дороги открыли, но погода продолжает портиться

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МЧС края предупреждает о том, что 8 и 9 февраля на территории края сохранится сильный гололед. Ставропольские синоптики прогнозируют усиление восточного ветра до 18 м/с, мороз -11…-16 градусов. Кстати, крепкие морозы сохранятся в крае до середины февраля.

На ставропольских дорогах восстановлено движение. Накануне из-за ледяного дождя в крае были введены временные ограничения проезда для транспорта в Красногвардейском районе на автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», на территории Шпаковского, Грачевского и Александровского районов – на дороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». А также по направлению «Михайловск – Казинка – Грачевка».

Минувшей ночью проезжую часть обрабатывали противогололедными материалами. Около полуночи движение во всех направлениях было восстановлено, сообщили в Госавтоинспекции края.

Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим соответственно дорожным и метеорологическим условиям, соблюдать дистанцию, быть максимально внимательными и аккуратными.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170208/stavropolskie_dorogi_otkryli_no_pogoda_prodolzhaet_portitsya_100389.html
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