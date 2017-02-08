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8 февраля 2017 г.

Пожарные и спасатели ПАСС СК помогают водителям, пострадавшим из-за гололеда

За минувшие сутки из-за гололеда в Ставропольском крае произошло большое количество дорожно-транспортных происшествий. Пострадавшим помогали экстренные службы, в том числе пожарные и спасательные подразделения ПАСС СК.

На 62-м километре трассы «Александровское-Буденновск» женщина с двумя малолетними детьми не справилась с управлением иномарки и съехала с дороги на вспаханное поле. Обошлось без травм, но машина плотно увязла в рыхлой, влажной почве. Приехавшие на помощь пассовцы из села Чернолесское Новоселицкого района вместе с сотрудниками дорожной полиции откопали автомобиль и вернули его на трассу. А в Изобильненском районе на дороге между станицей Баклановская и поселком Передовой лебедкой из кювета доставали легковушку, водитель которой также не справился с управлением на скользкой дороге.

В Ставрополе на улице Московской из-за гололеда на тротуар вылетел грузовик и застрял там. На Михайловском шоссе потребовалась помощь спасателей в запуске автомобиля. На Старомарьевском шоссе, где из-за серии аварий произошел многочасовой транспортный затор, ПАСС СК предоставил мобильный пункт обогрева, где водителям было предложено согреться и выпить горячий чай.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170208/pozharnye_i_spasateli_pass_sk_pomogayut_voditelyam_postradavshim_100408.html
Фотография к статье Пожарные и спасатели ПАСС СК помогают водителям, пострадавшим из-за гололеда
Пожарные и спасатели ПАСС СК помогают водителям, пострадавшим из-за гололеда
Пожарные и спасатели ПАСС СК помогают водителям, пострадавшим из-за гололеда
Фото:пресс-служба ПАСС СК
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Пожарные и спасатели ПАСС СК помогают водителям, пострадавшим из-за гололеда
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