На дороге с ограниченным движением на Ставрополье произошло несколько ДТП

В Новоалександровском районе, когда при минусовой температуре шел дождь, грузовой автомобиль налетел на движущийся впереди легковой автомобиль. ЧП произошло, 7 февраля около 9 часов утра на трассе «Новоалександровск – Григорополисская – Армавир», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автомашины «МАЗ» с прицепом не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «ВАЗом-21074». Машина получила значительнык технические повреждения, пассажирка, 53-летняя жительница станицы Григорополисской, госпитализирована. Водитель легкового автомобиля не пострадал. За рулем «МАЗа» находился 24-летний житель Краснодарского края, у молодого человека произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Через некоторое время на этой же трассе грузовой «КАМАЗ» съехал с нее. Пострадавших нет. Но, чтобы вытащить из кювета многотонный груженый прицеп пришлось вызывать технику и подъемным краном вытаскивать.

Госавтоинспекция напоминает, что из-за дождя, идущего при минусовой температуре, и наледью на данном участке автодороги введено ограничение движения для пассажирского транспорта, которое действует с 7 часов утра.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/na_doroge_s_ogranichennym_dvizheniem_na_stavropole_proizoshlo_ne_100353.html