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7 февраля 2017 г.

В Новоалександровском районе ограничили движение для общественного пассажирского транспорта

Ранним утром 7 февраля по причине неблагоприятных погодных условий в Новоалександровском районе ограничено движение в двух направлениях. Из-за дождя и мороза на дорогах образовалась наледь, что осложняет организацию дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции края.

Ограничения введены для общественного пассажирского транспорта на автодороге «Новоалександровск-Ставрополь» и «Новоалександровск-Григорополисская-Армавир». Данные участки обрабатывают специальными противогололедными средствами. Большегрузный и легковой транспорт продолжает движение без ограничений.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/v_novoaleksandrovskom_rayone_ogranichili_dvizhenie_dlya_obschest_100319.html
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