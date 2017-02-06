В Ставрополе приостановлены полномочия судьи И.Поповой, подозреваемой в мошенничестве

Громкое дело

Фото: из архива газеты «СП»

Еще одна судья на Ставрополье осталась без мантии. Квалификационная коллегия судей края 2 февраля приостановила полномочия судьи Ленинского районного суда Ставрополя Инны Поповой. С представлением в коллегию обратился председатель краевого суда Евгений Кузин в связи с возбуждением в отношении И. Поповой уголовного дела.

Основанием для удовлетворения представления коллегия посчитала обстоятельства, о которых «Ставропольская правда» уже не раз рассказывала (см. «10 миллионов за должность», 17.7.2015 г., «Судью – под суд», 9.12.2015 г., «Судья под следствием за мошенничество», 24.1.2017 г.). Напомним их.

В мае 2015 года мужчина, который хотел работать судьей на Ставрополье, поделился планами со знакомой. Она пообещала поинтересоваться у судьи Инны Поповой, с которой она общалась, какие для этого нужны документы. Женщины встретились в июле, и судья сказала, что у нее есть возможность оказать содействие в трудоустройстве на должность федерального судьи. Цена содействия – 12 миллионов рублей. Кандидату в судьи сумма показалась великоватой, он что-то заподозрил и обратился в УФСБ России по краю. Дальнейшие события проходили под пристальным вниманием сотрудников этого ведомства. Женщина-посредник 14 июля в три часа дня в здании суда на улице Дзержинского встретилась с судьей и передала ей бумажный пакет с деньгами. Там было 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. После передачи денег подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по краю.

А теперь немного хронологических изысков. 11 сентября 2015 года председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей края с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении И. Поповой по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». Рассмотрение вопроса дважды откладывалось по просьбе Поповой – она лечилась в стационаре. 27 ноября 2015 года квалификационная коллегия судей края дала такое согласие.

Но Попова обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с жалобой на это решение. И здесь рассмотрение трижды откладывалось: Попова продолжала лечиться в стационаре. И только 29 сентября 2016 года коллегия оставила ее жалобу без удовлетворения. 16 января 2017 нынешнего года председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело. Сейчас оно передано в производство отделу по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Через десять дней председатель краевого суда Е. Кузин обратился в квалификационную коллегию судей края с представлением о приостановлении полномочий И. Поповой. Согласие получено. Полномочия судьи приостановлены до принятия окончательного решения по возбужденному в отношении нее уголовному делу. Впрочем, надо отметить, что Инна Попова с 4 августа 2015 года правосудие не отправляла.

Вроде, всё и всем ясно. И в первую очередь то, что российский способ решения любых вопросов в отношении служителей Фемиды имеет быстроту под стать черепахе. И еще не менее интересный вопрос: а зарплату эти полтора года судья Инна Попова получала?..

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В статье использованы материалы пресс-служб крайсуда и краевого управления СКР.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170206/v_stavropole_priostanovleny_polnomochiya_sudi_ipopovoy_podozreva_100288.html