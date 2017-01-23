2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
23 января 2017 г.

В Ставрополе продажу «должности» судья оценила в 12 миллионов рублей

Отметки на руках

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя, подозреваемой в покушении на мошенничество.

В мае 2015 года некий мужчина рассказал знакомой о намерении работать судьей на Ставрополье, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Женщина пообещала узнать у знакомой судьи, каков порядок подготовки документов для трудоустройства в судебные органы. При встрече в июле 2015 года судья сообщила женщине, что у нее есть возможность оказать содействие в трудоустройстве на должность федерального судьи в краевом центре. Но поставила условие: передать ей за это 12 миллионов рублей. Кандидат в судьи почувствовал неладное и обратился в УФСБ России по краю.

Далее женщина-посредник уже действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Она встретилась с судьей и передала ей бумажный пакет с деньгами. Там было 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. После передачи денег подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по краю.

– В целях наиболее квалифицированного расследования, – подчеркнула руководитель пресс-службы краевого управления СКР Екатерина Данилова, – уголовное дело передано и. о. руководителя следственного управления по краю Игорем Ивановым в производство отделу по расследованию особо важных дел нашего следственного управления.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170123/v_stavropole_prodazhu_dolzhnosti_sudya_otsenila_v_12_millionov_r_99835.html
Фотография к статье В Ставрополе продажу «должности» судья оценила в 12 миллионов рублей
Отметки на руках
Отметки на руках
Фото СУ СКР по СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
В Ставрополе продажу «должности» судья оценила в 12 миллионов рублей
Прокуратура Ставрополья требует индексации социальных выплат
В Невинномысске за квартал взыскали с нелегальных торговцев штрафов на 259 тысяч рублей
На Ставрополье мошенники под видом помощи в оформлении кредитов похитили 8 млн рублей
Убийца, сбежавший из-под стражи, осужден на 10 лет 6 месяцев
Ставрополь
Осужденный сбежал из колонии и убил женщину кухонным ножом
Путешественник, писатель Александр Иванов в Ставрополе делился секретами счастья
Два проекта СтГАУ получили крупные гранты за инновации
Ранее судимый мошенник по телефону обманул ставропольчан на 30 тысяч рублей
Пенсионерка пострадала при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!