Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
4 февраля 2017 г.

Аудио-книгу «Сказки седого Терека» озвучили ставропольские артисты

В Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского прошла презентация аудио-книги «Сказки седого Терека». Печатная версия издания с таким же названием вышла в свет в 2014 году. Сборник был создан ровно через сто лет после предыдущего аналогичного выпуска в начале ХХ века. За 2015-2016 годы книга обрела широкое признание читателей и высокую оценку специалистов, которые назвали ее уникальной. И вот по инициативе творческого союза казаков Ставрополя проект получил продолжение, поддержанное сотрудниками библиотеки и артистами Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Все сказки сборника, а их полсотни, были записаны в студии библиотеки для слепых и слабовидящих. Так появилась аудио-книга «Сказки седого Терека». Теперь с содержанием старинных казачьих историй смогут познакомиться и люди с ограниченными возможностями .

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170204/audioknigu_skazki_sedogo_tereka_ozvuchili_stavropolskie_artisty_100243.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Библиотеки
Аудио-книгу «Сказки седого Терека» озвучили ставропольские артисты
Первой печатной российской азбуке поведения исполнилось 300 лет
Библиотеки Георгиевска внесены во Всероссийский реестр «Книга Почёта»
Почему в Библии почти не говорится о детских годах Иисуса
Путешественник, писатель Александр Иванов в Ставрополе делился секретами счастья
Ставрополь
Жителям Ставрополья вернули 5 миллионов рублей, переплаченных за услуги ЖКХ
Ставропольские полицейские хотят увеличить штрафы для виновников ДТП из других регионов
Вблизи Ставрополя в лобовом столкновении погиб водитель, второй ранен
Вблизи Михайловска столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
Студенты СКФУ посетили московское мероприятие, посвященное поддержке интеллектуальной молодежи

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!