Аудио-книгу «Сказки седого Терека» озвучили ставропольские артисты

В Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского прошла презентация аудио-книги «Сказки седого Терека». Печатная версия издания с таким же названием вышла в свет в 2014 году. Сборник был создан ровно через сто лет после предыдущего аналогичного выпуска в начале ХХ века. За 2015-2016 годы книга обрела широкое признание читателей и высокую оценку специалистов, которые назвали ее уникальной. И вот по инициативе творческого союза казаков Ставрополя проект получил продолжение, поддержанное сотрудниками библиотеки и артистами Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Все сказки сборника, а их полсотни, были записаны в студии библиотеки для слепых и слабовидящих. Так появилась аудио-книга «Сказки седого Терека». Теперь с содержанием старинных казачьих историй смогут познакомиться и люди с ограниченными возможностями .

http://www.stapravda.ru/20170204/audioknigu_skazki_sedogo_tereka_ozvuchili_stavropolskie_artisty_100243.html