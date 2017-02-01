Министр здравоохранения Ставрополья В. Мажаров озвучил итоги 2016 года

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В министерстве здравоохранения Ставропольского края открылась пресс-конференция, посвященная итогам прошлого года.

Глава ведомства Виктор Мажаров отметил, что 2016-й был довольно продуктивным. Здравоохранение региона активно развивается: жителям края оказывается высокотехнологичная медицинская помощь (ее получили 10700 пациентов), успешно внедрена система телемедицины по направлению ЭКГ, позволившая значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, снижена она и по онкологии. Большим событием стало открытие в регионе нового перинатального центра, а сегодня жители Ставрополя с нетерпением ждут и ввода в эксплуатацию современной поликлиники в Юго-Западном районе, что непременно произойдет.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170201/ministr_zdravookhraneniya_stavropolya_v_mazharov_ozvuchil_itogi__100151.html