Министр здравоохранения Ставрополья В. Мажаров озвучил итоги 2016 года
В министерстве здравоохранения Ставропольского края открылась пресс-конференция, посвященная итогам прошлого года.
Глава ведомства Виктор Мажаров отметил, что 2016-й был довольно продуктивным. Здравоохранение региона активно развивается: жителям края оказывается высокотехнологичная медицинская помощь (ее получили 10700 пациентов), успешно внедрена система телемедицины по направлению ЭКГ, позволившая значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, снижена она и по онкологии. Большим событием стало открытие в регионе нового перинатального центра, а сегодня жители Ставрополя с нетерпением ждут и ввода в эксплуатацию современной поликлиники в Юго-Западном районе, что непременно произойдет.