Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Монастырь и три семьи судятся из-за недвижимости в Ставрополе
1 февраля 2017 г.

Министр здравоохранения Ставрополья В. Мажаров озвучил итоги 2016 года

Виктор Мажаров – министр здравоохранения Ставропольского края
+1 фото Фото: из архива газеты «СП»

В министерстве здравоохранения Ставропольского края открылась пресс-конференция, посвященная итогам прошлого года.

Глава ведомства Виктор Мажаров отметил, что 2016-й был довольно продуктивным. Здравоохранение региона активно развивается: жителям края оказывается высокотехнологичная медицинская помощь (ее получили 10700 пациентов), успешно внедрена система телемедицины по направлению ЭКГ, позволившая значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, снижена она и по онкологии. Большим событием стало открытие в регионе нового перинатального центра, а сегодня жители Ставрополя с нетерпением ждут и ввода в эксплуатацию современной поликлиники в Юго-Западном районе, что непременно произойдет.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170201/ministr_zdravookhraneniya_stavropolya_v_mazharov_ozvuchil_itogi__100151.html
Фотография к статье Министр здравоохранения Ставрополья В. Мажаров озвучил итоги 2016 года
Фото: из архива газеты «СП»
Виктор Мажаров – министр здравоохранения Ставропольского края
Виктор Мажаров – министр здравоохранения Ставропольского края
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Правительство Ставропольского края (ПСК)
Министр здравоохранения Ставрополья В. Мажаров озвучил итоги 2016 года
На Ставрополье госуслуги через Интернет подешевели на 30 процентов
Итоги работы сфер образования и культуры на Ставрополье подвела зампред правительства Ирина Кувалдина
В Ставропольском крае все реже болеют гриппом и ОРВИ
На Ставрополье примут меры по предотвращению взрывов газа в многоквартирных домах
Здоровье
Читатели «Ставропольской правды» благодарят своих спасителей
В психологической реабилитации детей помогает программа «Сохраним мир детства»
Дом-интернат ветеранов труда «Бештау» перепрофилирован в геронтологический центр
В Невинномысске детям с ограниченными возможностями помогает сказкотерапия
В Ставропольском крае снижается количество заболевших гриппом
Ставропольский край
Комиссия по земельным спорам начала работу в Ставропольском крае
Как обжаловать решение учреждений медико-социальной экспертизы?
В Ставропольском крае родилось рекордное количество малышей
Более 5 тысяч соотечественников переселились на Ставрополье по специальной программе
100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!