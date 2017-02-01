Рождаемость, смертность и возможности медицины обсудили в минздраве Ставрополья

+1 фото Фото: из архива газеты «СП» из архива газеты «СП»

Как мы уже сообщили, в министерстве здравоохранения Ставропольского края прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы ведомства в 2016 году. Было затронуто множество тем, а начал глава ведомства Виктор Мажаров с хорошей новости: по предварительным данным, в крае родилось на 200 малышей больше, общая смертность осталась на прежнем уровне, однако произошло снижение смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям. Последний факт говорит об эффективной работе министерства. В прошлом году в крае были открыты новые сосудистые центры, внедрены современные технологии, которые позволяют быстро оказывать помощь пациентам со сложными диагнозами.

– К сожалению, в регионе возросло число аварий и смертность во время ДТП, – замети он. – Чаще в такие ситуации попадают люди с небольшим стажем вождения. В этом отношении проводится большая профилактическая работа.

В целом, здравоохранение края, если сравнивать его с тем, каким оно было пять лет назад, совершило прорыв, прозвучало во время пресс-конференции: более десяти тысяч пациентов в 2016 году получили высокотехнологичную помощь, развивается она и в отдаленных территориях края. Кроме того, в регионе открыты кабинеты по оказанию паллиативной помощи, была «перевооружена» онкослужба – краевой центр получил новое лечебное и диагностическое оборудование.

Говоря об обеспеченности медицинскими кадрами, Виктор Николаевич отметил, что и в этом остром вопросе наметилась положительная динамика. Во-первых, планируется повышение зарплат (сегодня средняя зарплата врача составляет 36600; среднего медицинского персонала – 20800; младший медперсонал получает 13000). Во-вторых, в ближайшем будущем выпускников медвузов, обучающихся на бюджетной основе, обяжут отработать три года в медицинском учреждении. Важно и то, что молодые специалисты охотно откликаются на условия программы «Земский доктор» и переезжают работать в села.

– Таким образом за два-три года мы закроем дефицит в кадрах, – отметил министр.

Журналистов интересовал также вопрос, касаемый многоуровневой парковки, которую сейчас строят вблизи нового перинатального центра. Было обозначено: высока вероятность, что она будет платной, но сумма символической.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170201/rozhdaemost_smertnost_i_vozmozhnosti_meditsiny_obsudili_v_minzdr_100156.html