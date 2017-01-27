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27 января 2017 г.

Музею Успенского Бештаугорского монастыря переданы фотографии бывшего настоятеля Иоанна

Музею Успенского Бештаугорского монастыря переданы фотографии бывшего настоятеля Иоанна

Недавно в церковно-исторический музей Успенского Второафонского Бештаугорского монастыря, расположенного близ Железноводска, переданы фотографии последнего настоятеля обители перед её закрытием, схиархимандрита Иоанна (Мирошникова), а также фотографии с его погребения в 1956 году. Отец Иоанн погребён перед алтарём Покровского храма Пятигорска, настоятелем которого он был в последние годы жизни. Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь был основан русскими монахами, выходцами со Святой Горы Афон, в 1904 году, на том месте, где, по преданию, во времена древней Алании (IX в.) существовал византийский монастырь. Освящение обители состоялось 28 ноября 1904 года. Но затем времена изменились, и в 1927 году монастырь был закрыт. В течение последующих десятилетий происходило поэтапное разрушение обители: сначала был разрушен храм, а затем и все монастырские постройки. Возрождение монастыря началось в 1999 году, когда по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона (+2003) был заложен храм святого великомученика и Победоносца Георгия. Паломники, приезжающие к святыням благословенного Кавказа, стремятся непременно посетить возрождаемую обитель, где некоторое время назад создан музей.

Снимки схиархимандрита Иоанна передала в музей Валентина Ивановна Ларина. Она знала священника, общалась с ним и школьницей присутствовала на его похоронах. Валентина Ивановна живёт в селе Солдато-Александровском. Долгие годы она бережно хранила эти уникальные фото, а теперь решила передать братии монастыря. Иноки выразили ей искреннюю признательность за этот дар.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/muzeyu_uspenskogo_beshtaugorskogo_monastyrya_peredany_fotografii_99993.html
Фотография к статье Музею Успенского Бештаугорского монастыря переданы фотографии бывшего настоятеля Иоанна
Музею Успенского Бештаугорского монастыря переданы фотографии бывшего настоятеля Иоанна
Музею Успенского Бештаугорского монастыря переданы фотографии бывшего настоятеля Иоанна
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Музею Успенского Бештаугорского монастыря переданы фотографии бывшего настоятеля Иоанна
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