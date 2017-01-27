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27 января 2017 г.

Дом-интернат ветеранов труда «Бештау» перепрофилирован в геронтологический центр

С января 2017 года дом-интернат ветеранов труда «Бештау» перепрофилирован в геронтологический центр. Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения, на базе этого учреждения планируется работа кафедр филиала Ставропольского государственного медицинского университета, Пятигорского НИИ курортологии и Пятигорского медико-фармацевтического института.

Сейчас в новом геронтологическом центре проводится ремонт медицинских кабинетов, приобретается необходимое оборудование, разрабатываются методики оказания различных услуг и оздоровительных мероприятий, в том числе с использованием уникального арсенала лечебных факторов региона Кавказских Минеральных Вод.

Уже сегодня в лечебном модуле центра проводятся различные физиопроцедуры, классический массаж, гидромассаж, грязелечение. Как показывает практика работы социальных учреждений края, усиление медицинской составляющей при оказании социальных услуг пожилым гражданам дает положительный эффект. Так, по интернатам общего типа в 2015 году показатель продолжительности жизни составлял 81,3 года, а по психоневрологическим интернатам – 66,2. По итогам 2016 года – 79,9 и 75 лет соответственно.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170127/dominternat_veteranov_truda_beshtau_pereprofilirovan_v_gerontolo_99961.html
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