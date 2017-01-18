В Пятигорске директор «Рассвета» задолжал более 3 млн рублей зарплаты работникам

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Рассвет», подозреваемого в невыплате заработной платы. С июля по декабрь 2016 года он не выплачивал заработную плату более 30 работникам. Общая сумма задолженности – более трех миллионов рублей, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/v_pyatigorske_direktor_rassveta_zadolzhal_bolee_3_mln_rubley_zar_99678.html