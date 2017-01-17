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17 января 2017 г.

Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили в Невинномысске столичному «Лучу»

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Невинномысске соседкам по турнирной таблице – столичной команде «Луч». Игра завершилась со счетом 26:21 в пользу соперниц.

Четыре победы в одиннадцати встречах расположили «Ставрополье-СКФУ» на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. Теперь наши девушки отправляются на выезд, где 18 января сыграют в Тольятти с местной «Ладой» (девять побед в десяти поединках), а 1 февраля будут проэкзаменованы в Ростове безоговорочным лидером турнира – местной одноименной командой (11 побед в 11 встречах).

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170117/gandbolistki_stavropolyaskfu_ustupili_v_nevinnomysske_stolichnom_99618.html
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