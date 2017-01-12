Когда взносы ставропольцев обернутся капремонтом?

Более полутора миллиардов рублей за два года заплатили жители многоквартирных домов в краевой Фонд капитального ремонта. И ставропольцы вправе рассчитывать, что эти деньги, а также новые взносы, в обозримой перспективе будут направлены на капитальный ремонт именно тех домов, где они сейчас живут. Первый вице-премьер ПСК И. Ковалев, который провел совещание, посвященное первым итогам реализации региональной программы капремонта, сразу же настроил его участников на деловой разговор.

Поэтому объемный доклад руководителя краевого Фонда капремонта Е. Бражникова, который для наглядности сопровождался многочисленными слайдами, еще в самом начале прервался конкретным вопросом: как Фонд использовал собранные в крае средства, сколько домов было отремонтировано в 2015 и 2016 годах? По данным этой организации, за счет взносов, которые сейчас платят жильцы 8146 домов, в прошлом году капремонт сделали в 358 многоэтажках, в позапрошлом году — в 150. Следующий вопрос касался причин отставания от темпов. Поскольку по планам, которые разрабатываются муниципальными властями совместно с жильцами многоквартирных домов и министерством ЖКХ, капитального ремонта так и не дождались владельцы нескольких сотен квартир. В том числе и в таких домах, где ремонт не делался в течение многих десятилетий. Как выяснилось в ходе обсуждения, у этой проблемы есть несколько причин. Прежде всего, изрядно затянутые сроки различных процедур, необходимых для того чтобы собранные деньги пошли в дело. Не всегда удается оперативно решить все вопросы на собраниях жильцов. Значительное время уходит на составление проектно-сметной документации. Требуют сроков, и немалых, конкурсы среди подрядных организаций на выполнение тех или иных ремонтных работ. Еще серьезная проблема — это добросовестность и профессионализм подрядчиков.

А порой возникают и вовсе неразрешимые проблемы. Чаще всего это случается при капитальном ремонте на объектах из числа памятников архитектуры. В них нельзя кардинально менять конструкцию зданий, даже если держатся они на полуразрушенных фундаментах. Подрядные строительные организации попросту боятся заходить на такие объекты. Даже когда им предлагают весьма неплохие деньги. Тем не менее, по мнению, которое высказал И. Ковалев, у Фонда есть возможности увеличить темпы по реализации 30-летней программы капремонта в нашем крае. И довести до финала работы, которые только были начаты, но так и не завершены за два последних года.

Еще одна задача, которая была обозначена на совещании, — повысить качество ремонтных работ. Именно по этой причине порой случаются такие коллизии, когда дом по данным Фонда вроде бы и считается капитально отремонтированным, а по данным краевого министерства ЖКХ — нет. Из-за того, что жильцы, которые по закону являются основными заказчиками, отказываются подписать акт выполненных работ. И. Ковалев призвал два ведомства наладить взаимодействие по этому вопросу и представить в правительство края более объективный отчет о выполнении программы капремонта в 2015-2016 годах.

Что касается планов на текущий год, через программу капремонта, в нашем регионе должны пройти еще 460 домов. Особое внимание, по словам руководителя фонда Е. Бражникова, уделено краевому центру, который будет отмечать очередной юбилей. В Ставрополе планируется восстановить и придать современный облик многим старинным зданиям. Также планируется, что и сам Фонд капитального ремонта, который завершил период становления, теперь сможет боле оперативно решать многие проблемы, которые возникают при реализации намеченных планов.

http://www.stapravda.ru/20170112/kogda_vznosy_stavropoltsev_obernutsya_kapremontom_99518.html