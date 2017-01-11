С какими проблемами столкнулись при проведении капремонта на Ставрополье

Трёхлетка капремонта / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

Эта тема стала чрезвычайно актуальной для подавляющего большинства россиян с 1 января 2015 года. Помните, именно после позапрошлогодних новогодних праздников в наших платежках появилась новая строка – взносы на капремонт? Хотя история этой проблемы, связанной со старением многоквартирных домов в стране и в нашем крае, началась гораздо раньше. И давала о себе знать, когда на головы жильцов сыпались то куски старой штукатурки, то лились струи мутной жидкости с потолков после любого дождика. Вначале проблему пытались решить программой софинансирования «15/85» – если сами жильцы соберут 15 процентов необходимой для капремонта суммы, остальные деньги им выделялись из бюджета. С 2014-го на Ставрополье началась реализация региональной программы капитального ремонта, рассчитанной на 30 лет, которая разбита на трехлетки. Первая трехлетка миновала. О проблемах капремонта, о том, что получилось сделать и что не удалось, в беседе с корреспондентом «СП» рассказывает генеральный директор некоммерческой организации СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Е. Бражников.

– Евгений Юрьевич, итоги первой трехлетки, наверное, лучше всего характеризуют цифры сборов и тех денег, которые использованы на ремонт. Но давайте начнем все же с проблем, с которыми вы столкнулись, когда пришли на эту должность из краевой Думы.

– Естественно, когда возникает новая организация, тем более краевая и с такими финансовыми ресурсами, с нее сразу же начинают требовать отчетов о проделанной конкретной работе. И времени на раскачку нет. Хотя неизбежен определенный организационный период. Когда я пришел на эту должность, в фонде работали 25 человек. Сейчас в штате 91 специалист. Начинали мы, естественно, с 30-летнего плана. Попытались определить те дома, которые нуждаются в капитальном ремонте прежде других. Главных критериев при этом несколько: год ввода в эксплуатацию, дата последнего капремонта, общее состояние дома и его инженерных сетей. Как вы понимаете, первыми кандидатами на капитальный ремонт стали, мягко говоря, «дома не первой свежести» – самому молодому из них было 60 лет, а «старички» пережили более чем полтора века. Думаю, не надо объяснять, в каком плачевном состоянии они находились.

Если не быть специалистом в нашем деле, вроде бы все выглядит просто и понятно: жильцы платят взносы на капитальный ремонт, они оседают на счетах фонда, поэтому все заплатившие вправе рассчитывать, что их деньги будут использованы на то, чтобы крыши не текли и стены не трескались. Но при этом возникает масса нюансов. Например, в капитальном ремонте нуждаются прежде всего небольшие старинные дома, где квартир не так много и взносы, соответственно, тоже небольшие. Стало быть, ремонт в них приходится делать за счет денег, которые платят жильцы современных многоэтажек. Согласен, это несправедливо. Но куда деваться? Но все же через несколько лет жильцы отремонтированных домов вернут эти авансы за счет взносов на капремонт.

На первых порах возникала еще масса разных нюансов и проблем, о которых мы еще поговорим. Но для того чтобы разговор был более конкретным, стоит вернуться к тому, с чего принято начинать, подводя итоги, – к цифрам и фактам. Итак, что касается взносов на капремонт, то в 2015 году жители края заплатили 611,5 миллиона рублей, в 2016-м – 959 миллионов. По собираемости мы сейчас на втором месте среди регионов ЮФО и СКФО после Ростовской области. На Ставрополье этот показатель по итогам минувшего года составил 80 процентов. В программе капитального ремонта в нашем крае участвуют 8146 домов, в которых 323 тысячи квартир. В позапрошлом году на эти цели было израсходовано всего чуть больше 20 миллионов рублей, в прошлом – 620,7 миллиона. Хотя реальная потребность, согласно сметной стоимости, намного больше: только в 2016 году нужно было еще 180,4 миллиона. Что касается темпов выполнения 30-летней программы, по этому показателю наш край – безусловный лидер среди всех соседних регионов. Темп капремонта в прошлом году у нас составил 7,4 процента от 30-летнего плана.

– И тем не менее, учитывая звучащую в ваш адрес критику, рапортовать о достижениях пока еще не время. Меня интересует прежде всего тот промежуток времени, который проходит от сбора взносов до конкретных работ по капитальному ремонту того или иного дома. Насколько он велик?

– Это действительно серьезная проблема. Давайте вернемся к итогам первой трехлетки. В 2014 году на условиях софинансирования в крае было отремонтировано 83 многоквартирных дома. В течение двух последних лет через эту программу, но уже на основе взносов на капремонт, прошли еще 606 домов. Если сравнивать цифры затрат, которые я уже назвал, в течение позапрошлого года шла раскачка, в прошлом началась настоящая конкретная работа. Что ее тормозит? Как раз эти самые сроки. К сожалению, очень растянутые в силу различных необходимых процедур. Вначале надо провести собрание жильцов, ведь именно они выступают в роли главных заказчиков капремонта, наш фонд – только технический заказчик и региональный оператор программы.

Естественно, нужно определить объемы, сроки и сметы ремонта по конструктивам. Конструктив – это по нашей терминологии вид ремонта. Скажем, в одном доме требуется только крышу перекрыть, в другом – и крышу, и фасад, и фундамент, и систему водоснабжения капитально отремонтировать. Вот и получается, что на 606 домов 2173 конструктива. И на каждый требуется составить дефектную ведомость и смету. Естественно, для каждого вида работ требуются специальные подрядчики – кровельщики, сантехники, бетонщики, плотники... Чтобы их найти, необходимо провести конкурс. Это тоже время. И немалое. Потом сам конкурс. Потом актуализация смет вместе с представителями подрядной организации. При этом очень часто случается, что на поверхность всплывают совершенно новые виды и объемы работ, о которых наши специалисты и не предполагали, когда разрабатывали первоначальную смету. И бывает, что в отобранной по конкурсу подрядной организации нам заявляют, что готовы вернуть уже полученный аванс, лишь бы не влезать в капремонт этих старинных домов, которые порой в буквальном смысле сыплются и расползаются на части. В общем, всякое бывает. И в итоге, как нередко случается, собрания жильцов проходят в самом начале года, а сроки конкретного выполнения работы наступают только в сентябре-октябре, когда уже и дожди льют, и морозы не за горами. И ремонт в таких условиях делать поздно.

– А выход есть?

– За те два с половиной года, что я работаю в этой должности, удалось серьезно усовершенствовать и автоматизировать составление проектно-сметной документации. Приняли на работу неплохих специалистов в этой области. К сожалению, кое-кто из них в конце прошлого года написал заявление об увольнении, потому что работы много и она ответственная, а зарплата не очень высокая... Но ничего, найдем других и справимся. Наконец-то можно говорить о том, что сформировался у нас костяк подрядных организаций, с которыми мы готовы иметь дело, потому что они нас не подводят. Сейчас в этом списке 90 подрядных организаций из разных городов и районов края. Естественно, что выверялся и уточнялся этот список путем многочисленных проб, ошибок, рекордов и антирекордов. Скажем, одна подрядная организация крышу многоквартирного дома площадью 450 квадратных метров капитально отремонтировала всего за неделю, другая примерно тот же объем работы делала в течение целого года. Понятно, что к услугам последней мы уже не прибегаем.

– Раз уж зашел разговор о крышах и подрядчиках, вспомнил про пожар минувшим летом на улице 50 лет ВЛКСМ в ходе ремонта. Чем тогда дело закончилось?

– Это все к разговору о нашем опыте проб и ошибок. Да, виноват был подрядчик, который в нарушение техники безопасности разрешил работу с открытым огнем на крыше при очень сильном ветре. Хорошо еще, что никто не пострадал тогда. А закончилось все в итоге тем, что подрядчик за счет собственных средств отремонтировал не только крышу, но и подъезд жилого дома, и те квартиры, которые пострадали от огня, и возместил ущерб жильцам.

– А с жильцами, которые выступают в роли заказчиков капремонта, часто возникают конфликты?

– И такое бывает. Многие за счет тех средств, которые выделены на ремонт общедомового имущества, пытаются сделать еще и ремонт в квартирах. Требуют устранить стародавние следы протеков крыш, заказывают дорогостоящие материалы, которые мы не можем себе позволить исходя из смет. Так что приходится многое объяснять, иногда спорить и доказывать, что действительно положено, а что нет. Я в связи с этим еще несколько цифр назову. Только в прошлом году на нашу «горячую линию» поступило 45 тысяч звонков и 23 тысячи различных обращений, в том числе и по электронной почте. А обслуживают эту линию всего четверо наших сотрудников. Так что представьте, в каком цейтноте они работают.

– Вернемся к итогам первой трехлетки. Сколько из тех 606 домов, о которых вы говорили, окончательно и капитально отремонтировано?

– Работы закончены в 535 домах. Как нетрудно посчитать, осталось завершить ремонт еще в 71 доме. Естественно, работы продолжаются или будут продолжены в этом году. В 25 из этих домов запланированные объемы уже выполнены на 70 и более процентов. В 46 домах работы так и не начались из-за того, что конкурсы не состоялись, а если точнее, потому что не нашлось подрядчиков, которые готовы выполнить определенные сметами работы за те деньги, которые мы предложили. Самая большая проблема с памятниками архитектуры. Например, там по закону нельзя проводить реконструкцию, менять несущие балки при перекрытии крыши, даже если балки эти давно сгнили. Поэтому трудно найти подрядчиков, способных выполнить такой, деликатный, капремонт за скромные, в общем-то, деньги.

– Вы говорили, что средств на капремонт требуется гораздо больше, чем собирается взносов. А еще мне известно, что недавно в Думе края, когда обсуждали региональную 30-летнюю программу, речь шла о том, что необходимы изменения в краевом законодательстве о капремонте. Как же решить все эти проблемы?

– Один из вариантов решения – повысить собираемость взносов на капитальный ремонт. Над этим работаем постоянно. Количество направленных фондом претензий за два года около 24 тысяч. А еще сотни исковых заявлений в суды. И эта работа приносит хорошие результаты, о которых я уже говорил. Конечно же, мы ведем и разъяснительную работу. Ведь плательщики рано или поздно увидят и смогут оценить результаты в домах, где они живут. Эти результаты уже можно увидеть в Ставрополе, Лермонтове, Георгиевске, Ессентуках и многих других городах, где старинные купеческие особняки приняли совершенно новый и современный вид. Да, денег требуется больше, чем собирается. Один из возможных выходов, который предлагает наш фонд, – внести изменения в краевой закон о капремонте № 57. Такая законодательная инициатива уже направлена нашему учредителю – министерству ЖКХ края. До Думы СК она пока еще не дошла. Суть предложения в том, что 20 процентов собранных взносов на капремонт согласно закону остаются лежать в банке на счетах фонда в качестве финансовой подушки безопасности. Уверен, что для этих целей достаточно и пяти процентов. Стало быть, появятся еще сотни миллионов рублей, которые можно использовать на капитальный ремонт.

http://www.stapravda.ru/20170111/s_kakimi_problemami_stolknulis_pri_provedenii_kapremonta_na_stav_99471.html