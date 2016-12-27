Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
27 декабря 2016 г.

В Ставропольской духовной семинарии обсудили вопросы молодёжной нравственности

В Ставропольской духовной семинарии обсудили вопросы современной молодёжной нравственности

В Ставропольской духовной семинарии состоялась студенческая межвузовская конференция «Современная молодежь и нравственность» с участием студентов семинарии, Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Ставропольского государственного педагогического института, Института дружбы народов Кавказа. Проректор по учебной работе семинарии игумен Алексей (Смирнов) передал благословение ректора, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Собравшихся приветствовали директор Института образования и социальных наук СКФУ Валерий Шаповалов и проректор по научно-исследовательской работе и инновациям Ставропольского государственного педагогического института Александр Фокин. С большим вниманием слушала молодежь доклады студентов семинарии Романа Алексеенко «Сладость и красота целомудренной жизни», Михаила Вдовина «Духовно-нравственные аспекты использования коммуникационной техники», Николая Баркара «Проблема популяризации культа смерти у современной молодежи (феномен «Группы смерти Вконтакте»). Участники конференции были едины в признании важности такого рода дискуссий, ведь проблема воспитания – одна из ключевых в современном обществе. Говорили на конференции и о роли церкви в деле воспитания молодежи.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropolskoy_dukhovnoy_seminarii_obsudili_voprosy_molodezhnoy_99129.html
Фотография к статье В Ставропольской духовной семинарии обсудили вопросы молодёжной нравственности
В Ставропольской духовной семинарии обсудили вопросы современной молодёжной нравственности
В Ставропольской духовной семинарии обсудили вопросы современной молодёжной нравственности
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Религии
В Ставропольской духовной семинарии обсудили вопросы молодёжной нравственности
Вопросы тюремного служения обсудили в УФСИН России по Ставрополью
Святых князя Дмитрия Донского и княгиню Ефросинию Московскую вспоминали в Буденновске
Епархиальные Рождественские чтения провели Ставрополе
Итог Ставропольского форума ВРНС: Русь победит и в XXI веке
Ставрополь
Турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных прошел в Ставрополе
В Ставрополе борются с сосульками и гололедом
Результаты 8 тура чемпионата Ставрополья по баскетболу среди мужских команд
Власти Ставрополя призывают не терять бдительность в период новогодних праздников
Ставропольская психиатрическая больница №1 признана лучшей в России по профилактике

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!