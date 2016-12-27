В Ставропольской духовной семинарии обсудили вопросы молодёжной нравственности

В Ставропольской духовной семинарии состоялась студенческая межвузовская конференция «Современная молодежь и нравственность» с участием студентов семинарии, Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Ставропольского государственного педагогического института, Института дружбы народов Кавказа. Проректор по учебной работе семинарии игумен Алексей (Смирнов) передал благословение ректора, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Собравшихся приветствовали директор Института образования и социальных наук СКФУ Валерий Шаповалов и проректор по научно-исследовательской работе и инновациям Ставропольского государственного педагогического института Александр Фокин. С большим вниманием слушала молодежь доклады студентов семинарии Романа Алексеенко «Сладость и красота целомудренной жизни», Михаила Вдовина «Духовно-нравственные аспекты использования коммуникационной техники», Николая Баркара «Проблема популяризации культа смерти у современной молодежи (феномен «Группы смерти Вконтакте»). Участники конференции были едины в признании важности такого рода дискуссий, ведь проблема воспитания – одна из ключевых в современном обществе. Говорили на конференции и о роли церкви в деле воспитания молодежи.

http://www.stapravda.ru/20161227/v_stavropolskoy_dukhovnoy_seminarii_obsudili_voprosy_molodezhnoy_99129.html