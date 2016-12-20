Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
20 декабря 2016 г.

Ставрополь передает опыт благоустройства российским городам

Ставрополь передает опыт благоустройства российским городам

Ставрополь на два дня стал федеральной площадкой для работы координационного совета союза представительных органов муниципальных образований РФ.

В краевую столицу съехались главы городов и руководители представительных органов из многих регионов России, от Ростова до Якутии, чтобы изучить опыт нашего города, признанного самым благоустроенным в стране. И хотя зима не лучшее время для ознакомительных экскурсий, гости с нескрываемым интересом осматривали его архитектуру, новые микрорайоны, социальные объекты, улицы, дороги, площади и скверы. Побывали представители российских городов на ведущих ставропольских предприятиях и новостройках, где шла речь о практике участия бизнеса в благоустройстве и проектировании социальных объектов в рамках муниципально-частного партнерства. Дальнейшая работа была продолжена на пленарном заседании. Председатель координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов вручил главе Ставрополя Андрею Джатдоеву медаль «За развитие местного самоуправления в России».

Своими впечатлениями от увиденного гости поделились на встрече в арт-галерее «Паршин», где их приветствовали лучшие творческие коллективы Ставрополя, а восходящая звезда и финалист Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Елисей Мысин дал сольный концерт.

А. ФРОЛОВ , по сообщению пресс-службы администрации Ставрополя
http://www.stapravda.ru/20161220/stavropol_peredaet_opyt_blagoustroystva_rossiyskim_gorodam_98979.html
Фотография к статье Ставрополь передает опыт благоустройства российским городам
Ставрополь передает опыт благоустройства российским городам
Ставрополь передает опыт благоустройства российским городам
Фото: пресс-служба даминистрации Ставрополя
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Ставрополь
Ставрополь передает опыт благоустройства российским городам
Ты – предприниматель: Основы создания своего дела изучали школьники Ставрополя
В Ставрополе пройдут аукционы на строительство квартир для детей-сирот
Целительница-мошенница обманула ставропольцев на 250 тысяч рублей
Начальник Управления Росгвардии по Ставропольскому краю рассказал об основных задачах ведомства
Общество
Ставропольского Деда Мороза в Кочубеевском районе встретили хлебом-солью
Победителем регионального конкурса «Мастер года» стала Антонина Абраменко из Ставрополя
1,3 миллиона электронных обращений поступило за 11 месяцев в органы власти Ставрополья
Ставрополь к Новому году украсили миллионы огней: город-сказка!
Где и по какой цене в Ставрополе можно купить ёлку
Администрация Ставрополя
Казаки будут помогать охранять правопорядок в Ставрополе
Должников по аренде в Ставрополе будут банкротить
Проезд в городском транспорте Ставрополя подорожает с Нового года
Ставрополь готовится к 240-летию города
В администрации Ставрополя обсудили проект бюджета на 2017 год

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!