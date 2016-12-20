Ставрополь передает опыт благоустройства российским городам

Ставрополь на два дня стал федеральной площадкой для работы координационного совета союза представительных органов муниципальных образований РФ.

В краевую столицу съехались главы городов и руководители представительных органов из многих регионов России, от Ростова до Якутии, чтобы изучить опыт нашего города, признанного самым благоустроенным в стране. И хотя зима не лучшее время для ознакомительных экскурсий, гости с нескрываемым интересом осматривали его архитектуру, новые микрорайоны, социальные объекты, улицы, дороги, площади и скверы. Побывали представители российских городов на ведущих ставропольских предприятиях и новостройках, где шла речь о практике участия бизнеса в благоустройстве и проектировании социальных объектов в рамках муниципально-частного партнерства. Дальнейшая работа была продолжена на пленарном заседании. Председатель координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов вручил главе Ставрополя Андрею Джатдоеву медаль «За развитие местного самоуправления в России».

Своими впечатлениями от увиденного гости поделились на встрече в арт-галерее «Паршин», где их приветствовали лучшие творческие коллективы Ставрополя, а восходящая звезда и финалист Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Елисей Мысин дал сольный концерт.

А. ФРОЛОВ , по сообщению пресс-службы администрации Ставрополя

http://www.stapravda.ru/20161220/stavropol_peredaet_opyt_blagoustroystva_rossiyskim_gorodam_98979.html