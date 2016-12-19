Память погибших воинов-земляков почтили в Ставрополе

В Ставрополе на митинге почтили память земляков, погибших при исполнении воинского долга в локальных вооруженных конфликтах. Традиционно местом его проведения стал сквер Памяти на пересечении улиц Кулакова и Ленина. Здесь собрались члены семей погибших военнослужащих, участники боевых действий, представители власти, ветераны Великой Отечественной войны, школьники. Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161219/pamyat_pogibshikh_voinovzemlyakov_pochtili_v_stavropole_98930.html