Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир

Снимок фотокорреспондента «Ставропольской правды» Эдуарда Корниенко вошел в список лучших фоторабот уходящего года, выбранных из миллионов снимков, сделанных по всему миру. В сборнике самых экспрессивных фотографий «Наш мир сейчас», опубликованном агентством Reuters, теперь можно увидеть высокохудожественный сюжет: ученик кадетской школы имени генерала А. П. Ермолова совершает прыжок с парашютом на фоне видимой на утреннем небе луны. Подчеркнуто простая цветовая гамма — белоснежный купол и прозрачная синева — делают кадр по-настоящему красивым, это уже не обычное мгновение жизни, а философски-осмысленное её отражение.

С агентством Reuters Эдуард Корниенко сотрудничает уже почти полтора десятка лет и за эти годы не раз удостаивался звания одного из успешных фотомастеров международного уровня. Кроме того, фотография кадета-парашютиста вошла в список 100 лучших фото года по версии MSN. Ставропольцы хорошо знают замечательный творческий почерк нашего коллеги, работы которого неоднократно демонстрировались в Ставрополе на различных выставках. Было у Эдуарда и несколько персональных экспозиций, неизменно вызывающих широкий общественный резонанс. Год назад он стал лауреатом Премии губернатора Ставропольского края в области культуры и искусства. Кстати, сейчас большая подборка его фоторабот представлена именно в кадетской школе имени генерала А. П. Ермолова.

А коллектив «Ставрополки» от души поздравляет талантливого коллегу с очередной победой! Хороший подарок всем нам к Новому году и грядущему в 2017-м столетнему юбилею родной газеты. Нам есть кем гордиться.

http://www.stapravda.ru/20161216/fotograf_eduard_kornienko_proslavil_stavropolskoe_nebo_na_ves_mi_98890.html