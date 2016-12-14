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14 декабря 2016 г.

Виноградники Ставрополья получат «паспорта»

Как известно, Министерство сельского хозяйства РФ разработало Положение о ведении реестра виноградных насаждений, который вступит в силу уже с 1 января следующего года. Предполагается, что реестр поможет в борьбе с производством фальсифицированного вина, поясняет директор ГКУ «Ставропольвиноградпром» Сергей Лысенко. В него будут собраны сведения о месте нахождения лозы, ее площади, правообладателях, сортовом составе, урожайности и объеме собранной продукции. Каждому винограднику в Ставропольском крае, как и в России, будет присвоен уникальный номер, который позволит безошибочно идентифицировать источник происхождения виноматериала. Оператором реестра назначен минсельхоз, который будет включать сведения в реестр на основании заявления правообладателя насаждений, поданного в электронном виде через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам руководителя «Ставропольвиноградпрома», появление реестра позволит более точно понимать происхождение вина, что является большим плюсом для потребителей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161214/vinogradniki_stavropolya_poluchat_pasporta_98807.html
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