Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель

На Первой Ясеновской / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

В историческом Ставрополе, любовь к которому наш классик Илья Сургучев пронес через всю жизнь, можно сказать, каждый камень его помнит. Попробуем совершить заочную экскурсию по знаковым местам, связанным с жизнью писателя.

«После смерти моей матери все, жившие под зеленой крышей нашего дома по Первой Ясеновской, разлетелись в разные стороны, и отцовский дом, уютный и сладостный, опустел и отдан внаймы какому-то неизвестному мне «хозяйственному» человеку. Мебель Луи Филиппа была продана, рояль вывезен в Ростов; книжный шкаф, знавший столько моих тайн, рассыпался. И в этом очаровательном северокавказском городе нет теперь ни одного человека, носящего мое имя: «Поражу пастыря и рассеются овцы…». Так писал Илья Дмитриевич о родном доме в рассказе «Китеж», опубликованном в парижском журнале «Возрождение», накануне своей кончины в 1956 году.

В этом доме прошли детские, юношеские и, как Илья Дмитриевич считал, самые счастливые годы зрелости. Дом (ныне Ясеновская, 58), как и гостиница «Калужское подворье» на углу улиц Хоперской и Армянской (ныне Голенева и Шаумяна), принадлежавшие семье Сургучевых, сохранились до наших дней.

Обратимся к истории семьи. Отец писателя Дмитрий Васильевич Сургучев, уроженец Калужской губернии, обосновавшись в Ставрополе в 70-е годы XIX века, успешно занялся торговлей. В 1879 году он женился на дочери отставного унтер-офицера Соломонии Петровне Маковозовой. В 1882 году, как свидетельствует архивный документ, он купил у коллежского регистратора Лавра Павлова усадебное место с постройками на нем на углу Хоперской и Армянской за 2600 рублей. Постройки, по данным БТИ, относятся к 60-м годам XIX столетия.

Сохранились и сведения о том, что в этом же году супруги Сургучевы, каждый в отдельности, зарегистрировали трактирные заведения на Казанской площади (ныне Нижний рынок) с годовым оборотом 2500 рублей и прибылью 250 рублей. Это наводит на мысль, что Соломония Петровна выходила замуж с неплохим приданым. Дела в заведениях, видимо, шли неплохо, так как в 1890 году Д. Сургучев обратился в Ставропольскую городскую Думу с прошением: «Желаю построить каменный одноэтажный дом в своей усадьбе и сделать надстройку второго каменного этажа в 1-й части г. Ставрополя на углу Армянской и Хоперской улиц…».

В первом доме, о котором идет речь в документе, и поселилась семья Сургучевых. Его подробно описывает внучка писателя Татьяна Николаевна Ильинская в книге «Скрипок осенних протяжное пенье…». С улицы он был одноэтажный, с парадным крыльцом, а со двора – двухэтажный, с большой террасой, где в летние вечера собиралась вся семья у самовара за чаепитием. В уютном доме было несколько жилых комнат, в зале, в углу, висела большая божница с семейными купеческими иконами и стояла мебель в стиле «Луи-Филипп». Вдоль стен – ряд венских стульев, обитых, как и полукруглый диванчик, полосатым зеленоватым штофом. Возле него овальный раздвижной стол, покрытый скатертью, вышитой монашками Иоанно-Мариинского монастыря. Стояло пианино фирмы «Оффенбахер», по углам – этажерки с нотами. Был также большой диван с высокой спинкой и двумя деревянными тумбами. На одной из стен висел большой портрет хозяина дома Дмитрия Васильевича во весь рост в резной раме. На другой стороне – часы в красивом деревянном футляре, отбивавшие мелодию каждые полчаса и час. На вощеных полах персидские и текинские ковры, на окнах темно-зеленые суконные шторы с вышивкой и бубенчиками. Отапливался дом голландскими печами. В доме также были столовая и спальни для родителей, мальчиков и девочек. Большая кухня располагалась внизу, под террасой.

Когда Илья Дмитриевич, окончив университет, вернулся домой, для него был оборудован кабинет. У окна стоял маленький столик-конторка с ящиком, на нем портрет любимого писателя Аксакова. Рядом кресло-качалка. В большом книжном шкафу множество книг, в том числе полное собрание энциклопедии, альбомы с вырезками из газет с рецензиями и статьями, издания самого хозяина кабинета.

Двухэтажное здание, о котором говорится в прошении Д.В. Сургучева, возводилось под наблюдением инженера Головачевского. К дому было пристроено левое крыло, в центре открыт арочный въезд во двор. В этом здании Дмитрий Васильевич открыл гостиницу, которую назвал «Калужское подворье» в память о губернии, откуда был родом.

Место было очень удобным, рядом рынок, поэтому «Подворье» пользовалось большой популярностью. Здесь останавливались купцы, зажиточные крестьяне, лица духовного сословия. К их услугам были разные по стоимости номера. Нижний этаж северного крыла занимал ресторан. В западном крыле, где находились дорогие номера, была «зала с буфетом». Деревянные лестницы вели на второй этаж. Здесь размещался преимущественно простой люд. Для них была организована чайная, где постоянно дымился двухведерный самовар. Надо сказать, что гостиница Сургучевых «содержалась в порядке и чистоте», как отмечалось на заседании городской думы в январе 1906 года.

1 июня 1918 года «Калужское подворье» было продано семьей Сургучевых на невыгодных условиях Ставропольскому семейному собранию, а по сути экспроприировано новой властью. В гостинице было устроено общежитие для семей рабочих бывшего чугунолитейного завода Руднева и Шмидта, переименованного в «Красный металлист». Сейчас на здании висит мемориальная доска с надписью: «… В этой усадьбе с 1882 по 1919 год жил и создавал свои произведения великий сын земли Ставропольской, выдающийся русский прозаик, драматург, публицист и общественный деятель Сургучев Илья Дмитриевич».

Сейчас исследователи-краеведы пытаются установить место рождения писателя. Ведь усадьба была приобретена отцом через год после рождения Ильи. Возможно, до этого семья снимала жилье в районе Троицкого собора, где крестили Илью, или жила у родителей матери – Маковозовых.

Отец Ильи мечтал, что сын пойдет по его стопам и получит светское образование, поступит в гимназию или реальное училище. Но мальчик согласился с желанием матери, глубоко верующей и властной женщины, и поступил в духовное училище. Да и сам Илья тянулся в детстве ко всему церковному.

(Продолжение следует)

Елена ГРОМОВА

http://www.stapravda.ru/20161214/surguchevskie_mesta_stavropolya_gde_rodilsya_i_vyros_pisatel_98784.html